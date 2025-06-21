Apple'ın Satın Almak İstediği Şirketi Kamu Yayıncısı Tehdit Etti

Apple'ın yapay zeka hizmetleri için satın almayı düşündüğü ABD merkezli teknoloji firması Perplexity, Birleşik Krallık merkezli kamu yayıncısı BBC'den bir tehdit mektubu aldı. BBC daha önce hiçbir yapay zeka firmasıyla karşı karşıya gelmemişti. Kurumun yazılı ihtarında Perplexity'in BBC'den aldığı tüm içerikleri kullanmayı bırakması gerektiği, aksi takdirde konunun mahkemeye taşınacağı belirtildi.

Ardından açıklama yapan Birleşik Krallık Profesyonel Yayıncılar Derneği (PPA) de, durumun ülkedeki 4.4 milyar sterlinlik yayıncılık sektörünü tehdit ettiğini, sadece BBC ile sınırlı olmadığını belirtti:

AI platformlarının yayıncıların içeriklerini izin almadan ve ödeme yapmadan toplaması, açıkça telif hakkı ihlalidir. Bu uygulama hem endüstrimizi, hem de çalışanlarımızın geçimini doğrudan tehdit ediyor.

BBC İçerikleri Yapay Zeka Tarafından Çarpıtılıyor

Perplexity AI gibi pek çok yapay zeka şirketi, kamu kuruluşlarının içeriklerini izinsiz bir şekilde eğitimlerde kullanıyor. İçerikler, "web scraping" denilen bir teknik ile botların web sitelerine salınıp kazı yapmasıyla elde ediliyor. BBC web sayfalarına "robots.txt" adlı bir dosya eklemiş; bu dosyanın normal şartlarda kazı işlemine engel olması gerekirken Perplexity AI'ın sistemleri bunu umursamamış bile.

BBC, 2024'te yayımladığı bir araştırmasında; Perplexity de dahil olmak üzere dört popüler yapay zeka sohbet botunun, BBC içeriklerini eksik ya da hatalı özetlediğini ortaya koymuştu. İçeriklerin böyle çarpıtılmasının, kurumun itibarına zarar verdiği vurgulandı:

Bu durum yalnızca izleyiciler nezdindeki güveni değil, aynı zamanda içeriklerimizi finanse eden Birleşik Krallık’taki lisans ücretli kullanıcılarımızın güvenini de sarsıyor.

Perplexity AI Kendini Google ile Savundu

BBC'nin iddiası şu: Yapay zeka hizmetleri, kamu yayıncılarının hizmet şartlarını doğrudan ihlal ediyor. Perplexity AI ise bu suçlamaları kabul etmiyor. Şirketin ilk açıklamasında, "Tüm bunlar Google'ın yasa dışı tekelini korumaya yönelik bir çabanın parçasıdır." ifadeleri yer aldı. Şirketten başka bir açıklama gelmedi. BBC'nin konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.