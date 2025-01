Epic Games, Sanatçı Gibi Hissedeceğiniz Oyunu Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun sanatçı gibi hissetmemize imkân tanıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 7,29 dolar (260 TL) olan Behind the Frame: The Finest Scenery isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Eğlenceli oynanışıyla dikkat çeken oyunu 30 Ocak 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Behind the Frame: The Finest Scenery Nasıl Bir Oyun?

Behind the Frame: The Finest Scenery'de sanatçının geleriye vereceği son resmini tamamlamasına yardımcı oluyoruz. Oyunda ayrıca çeşitli bulmacalarda yer alıyor. Çarpıcı görselliği ile öne çıkan oyun dinlendirici müzikleriyle bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Silver Lining Studio tarafından geliştirilen yapım da tek oyunculu mod mevcut. Düşük gereksinimli oyunlar arasında yer alan Behind the Frame: The Finest Scenery en az GeForce 7 serisi veya Radeon R7 serisi ekran kartı, 4. nesil Intel Core i5 ya da 1. nesil Ryzen işlemciye ihtiyaç duyuyor. Oyunu yüklemek için 3 GB kullanılabilir alan gerekiyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyununu beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.