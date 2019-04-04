Belçika 5G İnternet Projesini Durdurdu!

5G teknolojilerine geçmeye hazırlanan Avrupa ülkelerinden birisi olan Belçika’da, 5G hızında kablosuz internet sağlayacak bir pilot projenin başlatılması planlanmıştı. Ancak bu proje, radyasyon riskinden dolayı halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle durduruldu.

2016 yılından bu yana 4.5G teknolojilerini kullanan ülkemizde de 5G teknolojilerine geçiş hazırlıklarının yapıldığı şu dönemde, bu teknolojinin insan sağlına olumsuz etkileri üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Belçika’da 5G projesinin durdurulması kararı, bu teknolojiye karşı şüpheleri daha da arttıracak gibi görünüyor.

5G ile yayılan radyasyon miktarı konusunda şüphelere yer bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, "Brüksel halkı kobay değildir." diye konuştu.

Halkın Sağlığını Tehlikeye Atamayız

Belçika’daki Brüksel bölgesinin özellikle telekom başvurularında katı radyasyon standartlarına sahip olduğu biliniyor. Brusselstimes.com'un haberine göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Belçika hükümeti, Brüksel'de radyasyon konusundaki katı kuralları yumuşatmak amacıyla üç telekom operatörüyle bir anlaşmaya varmıştı. Ancak haberde, bu anlaşmaya rağmen antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağına dikkat çekildi.

Bruzz gazetesine konuşan Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, radyasyon standartları halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacaklarını söyledi. Fremault, "Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız." ifadelerini kullandı.