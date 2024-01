Ben Affleck ve Matt Demon'ı Bir Araya Getiren Yeni Netflix Filmi Geliyor!

Sinemanın en uzun soluklu dostluklarından biri yeni bir film için birlikte geri dönüyor. Matt Damon'ın başrolünde, Ben Affleck'in yönetmen koltuğunda oturacağı yeni Netflix suç gerilimi Animals'a dair ilk detaylar paylaşıldı.

İkili, Nike'ın Michael Jordan ile ortaklığını konu alan ve geçen yıl gişe rekorları kıran Air'in yapımcılığını üstlenen Artists Equity stüdyosu aracılığıyla yeni Netflix filminin ortak yapımcılığını üstlenecek.

Çekimlerine Mart 2024'te Los Angeles'ta başlanacak film şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Daha önce Be Gentlemen ve The Animals of Los Angeles gibi çeşitli isimlerle anılan ve son olarak daha sade bir isim olan Animals adıyla tanıtılan film Netflix'in dikkat çeken yeni yapımları arasında yer alacak.

Animals Filminin Konusu Ne Olacak?

The Hollywood Reporter'ın haberine göre film, oğlu kaçırılan bir belediye başkan adayının, oğlunu kurtarmak için karısıyla birlikte ellerini kirletmek zorunda kalmasını konu alıyor. Etrafta hem siyasi hem de kişisel düşmanlar varken işlerin içinden çıkmak hiç de kolay olmayacak.

Film hakkında şu ana kadar bildiklerimiz bu kadar. Daha fazla detay ve oyuncu kadrosu gelecekte açıklanacak. Film yapımcısı ikiliye dönersek, ezelden beri iki arkadaş olan Matt Damon ve Ben Affleck'in birlikte ilk filmleri 1992 yapımı School Ties'dı ve en iyi bilinen iş birlikleri olan 1997 yapımı Good Will Hunting, onlara En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazandırmıştı.

Peki siz Netflix'in yeni filmi Animals hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.