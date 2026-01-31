Bu Arabanın Üretilmesi Sürücülere Bağlı! 641 Beygir Gücü Sunuyor

Bentley, SUV modeli Bentayga'yı çok da alışık olunmayan bir tarzla birlikte getiriyor. Markanın tanıttığı yeni konsept araba Bentayga X, bir arazi canavarı olacak şekilde tasarlandı. Yeni otomobilin doğrudan üretime geçip geçmeyeceği ise otomobil tutkunlarından gelecek olan tepkilere bağlı olacak.

Bentayga X Özellikleri

Bentayga X, 4,0 litrelik çift turboşarjlı V8 motorla beraber geliyor. Bu motor, 641 beygir gücü ve 850 Nm tork üretiyor. Akrapovic titanyum egzoz sistemi ile birlikte gelen araba, hava süspansiyonu ve aktif devrilme önleyici sistemle donatıldı. Tavana monte edilmiş lambalar bulunan arabanın konseptinde küçük bir elektrikli Go kart bile bulunuyor.

Aracın yerden yüksekliği standart modele göre 55 mm daha yüksek tutuldu. Bu, aracın toplam yerden yüksekliğinin 310 mm'ye ulaştığı anlamına geliyor. Ayrıca tekerlekler arası mesafenin de 120 mm artırıldığı araçta Brixton yapımı özel 22 inç dövme jantlar ve kalın arazi lastikleri yer alıyor.

Artan tekerlekler arası mesafeyi kapatmak için çamurlukların 40 mm dışarı taşındığını görüyoruz. Etkileyici özelliklere sahip olan Bentayga X ile ilgili bundan sonra ne tür adımlar atacağı ise kelimenin tam anlamıyla bir muamma gibi görünüyor. Araç eğer gerçekten çok yoğun ilgi görürse seri üretime geçmesi muhtemel.

Bentley aslında bu konsept çalışmasının gelişmiş arazi özelliklerine sahip bir Bentayga hakkında bildirim toplamak amacıyla yapıldığını belirterek tam da bunu ima etti. Bu tür araçlara ilgi duyan kişi sayısı oldukça fazla. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Bentayga X'in sınırlı sayıda bile olsa üretim bandına çıkması muhtemel görünüyor. Hatta bu modelin seri üretime geçmesine çoktan karar verilmiş, konseptin sadece müşterileri bu tür bir arabaya alıştırmak için başvurulan yöntem olması da muhtemel.