Araba Değil, Sanki Roket: Yolları Titretecek Araçtan İlk Görüntüler!

Bentley, Bentayga'dan daha küçük olmasına rağmen bir hayli gelişmiş özelliklere sahip olacak yeni elektrikli SUV modelini test etmeye başladı. Mulliner Batur'dan ilham alan tasarım, hızlı şarj başta olmak üzere çok çeşitli özelliklerle beraber lüks otomobil pazarında dengeleri altüst etmeye geliyor.

Bentley Urban SUV Özellikleri

SUV modellerine çok yoğun bir ilgi olduğunun farkında olan Bentley, ürün yelpazesine ikinci bir SUV daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Markanın en sevilen modellerinden Bentayga'nın bir basamak altında konumlandırılacak yeni modeli, markanın tarihinde bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Öyle ki bu otomobil sadece tamamen elektrikli sistem ile satışa sunulacak.

Avrupa'da test edilirken görüntülenen yeni araba, aşırı ölçüde kamuflaj edildi. Sızdırılan fotoğraflara bakıldığında da bunu görmek mümkün. Bu, arabanın dış görünümü hakkında net bir tahmin yürütmeyi son derece zorlaştırıyor fakat ünlü tasarımcı Nikita Chuyko tarafından hazırlanan render çizimleri, bu kamuflajın altında nasıl bir tasarım yattığı hakkında fikir sahibi olmaya yardımcı oldu.

Elektrikli olması dolayısıyla büyük bir soğutma paneline ihtiyaç duymayan modelin genel rengini koruyan sahte bir ızgara tasarımı kullanması muhtemel. Ayrıca keskin farları, Bentley'nin özel tasarım modellerinden ilham alınarak markanın klasik tarzını yansıtmayı başarıyor.

Ortaya çıkan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla iç kısımda Volkswagen'in en ileri teknolojileri kullanılıyor. Porsche modellerinden aşina olduğumuz dev bir OLED ekran mevcut. Bu, yüksek kaliteli deri döşemeler, parlak metal detaylar ve özenle seçilmiş renklerle harika bir uyum sağlıyor. Genel olarak baktığımızda ise sinyal kolu gibi bazı küçük parçaların grubun diğer modelleri ile aynı olsa da yüksek malzeme kalitesinden ödün vermediğini söylemek mümkün.

Yeni otomobil, teknik özellikleri büyük ölçüde Porsche Cayenne Electric ile paylaşacak. Bu da aracın 113 kWh kapasiteli büyük bir bataryaya ve 800 voltluk bir sistemle geleceği anlamına geliyor. Giriş versiyonlarının 604 beygirlik, üst seviye modellerin ise 1.139 beygirlik olabileceği söyleniyor. Araç ayrıca yedi dakikalık bir hızlı şarj ile yaklaşık 160 kilometre menzile kavuşmanızı sağlayacak.