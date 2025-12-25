Ford'dan Canavar Arabalar Geliyor! Yolların Tozunu Attıracak

Ford, büyük bir strateji değişikliğine gidiyor. Otomobil devi, elektrikli araç yatırımlarına ağırlık vermek yerine rotasını Raptor modellerine çevirme kararı aldı. Talepleri göz önünde bulundurarak hareket eden otomotiv şirketi, gelecek planlarını daha güçlü bir alan üzerine kurarak önemli başarıların altına imza atmaya devam etmeyi hedefliyor.

Ford, Yeni Raptor Modelleri Üzerinde Çalışıyor

Hâlihazırda piyasada olan F-150 Raptor, Bronco Raptor ve Ranger Raptor modelleri şu anda en çok kâr ettiren arabalar arasında yer alıyor. Şirketin finansal işlerinden sorumlu yöneticisi Sherry House, son yaptığı açıklamada insanların söz konusu araçlara olan bağlılığına kayıtsız kalmayacaklarını, Raptor serisine yeni üyelerin dahil olacağını belirtti.

Ford'un odak noktasında sadece bunlar olmayacak. Diğer yandan SEMA fuarında sergilenen 900 beygirlik Raptor R gibi modeller de tüm gözleri üzerinde tutuyor. Ayrıca yeni Shelby GT500'ün 2026 yılında yollara sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Mach 4 ismiyle bilinen dört kapılı bir Mustang Sedan projesi de söylentiler arasında yer alıyor.

Ford CEO'su Jim Farley'nin çıtayı daha da yükseğe çekerek 1.000 beygirlik, Dakar Rallisi'nden ilham alan bir süper otomobil üzerinde çalıştıklarını da belirtmek gerekiyor. Bu arazi otomobili ile ilgili henüz pek ayrıntı yok ancak Ocak 2026'da araba ile ilgili ilk bilgilerin paylaşılacağı söylentiler arasında.

Tüm bunlara bakıldığında Ford'un elektrikli araçlardan tamamen vazgeçtiği düşünülebilir ancak bu tam olarak doğru değil. Sadece daha farklı bir şekilde sunmayı planlıyor. Özellikle sedan modellerin rüzgar direncine karşı avantajını kullanarak hızlı, yüksek performansa sahip ve uygun fiyatlı elektrikli otomobiller geliştirilmesi amaçlanıyor.