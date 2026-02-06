Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
⚡ Önemli Bilgiler
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Beşiktaş ve Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Nereden İzlenir?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Emin Tuğral, ikinci yardımcı hakem görevini ise Murat Temel üstlenecek.
Futbol maçında dördüncü hakemliği Fatih Tokail yapacak. Beşiktaş - Alanyaspor maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Beşiktaş - Alanyaspor'un puan durumları nasıl?
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 36 puan ile 5. sırada, Alanyaspor ise 22 puan ile 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 20 maçın 10 tanesini kazandı, 6 tanesinde ise berabere kaldı. Alanyaposr ise 20 maçın 4 tanesini kazandı, 10 tanesinde ise berabere kaldı.
Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Alanyaspor maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 975 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 17.500 TL şeklinde. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçı bilet fiyatları:
- 100 VIP: 17.500 TL
- 101-126 VIP: 15.000 TL
- 102-125 BLOK: 4.250 TL
- 103-124 BLOK: 3.450 TL
- 115-116 BLOK: 4.250 TL
- 114-117 BLOK: 3.850 TL
- 113-118 BLOK: 3.450 TL
- 4. Kategori: 3.250 TL
- 5. Kategori: 3.000 TL
- 6. Kategori: 2.750 TL
- DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 3.000 TL
- 7. Kategori: 1.150 TL
- 8. Kategori: 975 TL
- Misafir: 975 TL
Beşiktaş - Alanyaspor Muhtemel İlk 11
Beşiktaş - Alanyaspor maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ersin Destanoğlu
- Gökhan Sazdağı
- Rıdvan Yılmaz
- T. Djalo
- Emirhan Topçu
- Salih Uçan
- Orkun Kökçü
- Cengiz Ünder
- V. Cerny
- E. Toure
- Mustafa Hekimoğlu
Alanyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ertuğrul Taşkıran
- N. Lima
- F. Aliti
- Ümit Akdağ
- F. Hadergjonaj
- R. Duarte
- N. Janvier
- G. Makouta
- Efecan Karaca
- Güven Yalçın
- H. Ui-jo
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Alanyaspor maçının sonucu ne olur? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.