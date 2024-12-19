Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Nereden Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Alanyaspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başkatacak. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Alanyaspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Alanyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Beşiktaş - Alanyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

21 Aralık Cumartesi saat 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasının hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narin, Murat Altan ve Ömer Tolga Güldibi yapacak.

Beşiktaş - Alanyaspor Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Alanyaspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Alanyaspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Mert Günok

J. Svensson

Tayyip Sanuç

A. Masuaku

Emirhan Topçu

Al-Musrati

M. Rashica

Salih Uçan

Rafa Silva

E. Muçi

C. Immobile

Alanyaspor Muhtemel İlk 11

Mert Bayram

Juan Christian

Fatih Aksoy

Nuno Lima

Jure Balkovec

Nicolas Janvier

Richard

Rony Lopes

Buluthan Bulut

Arda Usluoğlu

Serdar Dursun

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Alanyaspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Alanyaspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.