Beşiktaş - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Beşiktaş ve Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Başakşehir​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Başakşehir Maç Linki!

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Başakşehir maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Başakşehir maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Başakşehir maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Başakşehir maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL
  • LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL
  • 100 VIP: 10.000 TL
  • 101-126 VIP: 8.500 TL
  • DOĞU ALT 115-116 BLOK: 2.750 TL
  • BATI ALT 102-125 BLOK: 2.750 TL
  • DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.600 TL
  • BATI ALT 103-124 BLOK: 2.400 TL
  • DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.400 TL
  • BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.400 TL
  • BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.250 TL
  • BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.000 TL
  • DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.750 TL
  • GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 875 TL
  • GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 800 TL
  • KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 800 TL
  • KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 725 TL
  • MİSAFİR TRİBÜN: 725 TL

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Beşiktaş - Başakşehir Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Başakşehir maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Başakşehir maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • J. Svensson
  • G. Paulista
  • A. Masuaku
  • Emirhan Topçu
  • A. Chamberlain
  • Joao Mario
  • E. Muçi
  • Rafa Silva
  • G. Fernandes
  • C. Immobile

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Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Muhammed Şengezer
  • L. Duarte
  • Ousseynou Ba
  • Ömer Ali Şahiner
  • Berat Özdemir
  • M. Crespo
  • C. Operi
  • Yusuf Sarı
  • O. Kemen
  • K. Piatek
  • I. Brnic

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Başakşehir maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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