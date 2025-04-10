Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Samsunspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Samsunspor - Galatasaray​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Samsunspor - Galatasaray Maç Linki!

Samsunspor - Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Samsunspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Samsunspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Samsunspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • 1. Kategori: 3.500 TL
  • 2. Kategori: 3.500 TL
  • 3. Kategori: 2.500 TL
  • 4. Kategori: 1.500 TL
  • 5. Kategori: 1.200 TL
  • 6. Kategori: 500 TL
  • Misafir: 650 TL

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Samsunspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • F. Muslera
  • D. Sanchez
  • Kaan Ayhan
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • G. Sara
  • L. Torreira
  • Yunus Akgün
  • V. Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz
  • A. Morata

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Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Okan Kocuk
  • R. van Drongelen
  • Zeki Yavru
  • Soner Gönül
  • L. Satka
  • Yunus Emre Çift
  • C. Holse
  • A. Muja
  • M. Mouandilmadji
  • Emre Kılınç
  • K. Schindler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsunspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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