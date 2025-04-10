Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Samsunspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Samsunspor - Galatasaray​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Samsunspor - Galatasaray Maç Linki!

Samsunspor - Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Samsunspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Samsunspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Samsunspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 2. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 3. Kategori: 2.500 TL

2.500 TL 4. Kategori: 1.500 TL

1.500 TL 5. Kategori: 1.200 TL

1.200 TL 6. Kategori: 500 TL

500 TL Misafir: 650 TL

Samsunspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

G. Sara

L. Torreira

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

A. Morata

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

R. van Drongelen

Zeki Yavru

Soner Gönül

L. Satka

Yunus Emre Çift

C. Holse

A. Muja

M. Mouandilmadji

Emre Kılınç

K. Schindler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsunspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.