Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Samsunspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Samsunspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Samsunspor - Galatasaray Maç Linki!
Samsunspor - Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Samsunspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Samsunspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Samsunspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- 1. Kategori: 3.500 TL
- 2. Kategori: 3.500 TL
- 3. Kategori: 2.500 TL
- 4. Kategori: 1.500 TL
- 5. Kategori: 1.200 TL
- 6. Kategori: 500 TL
- Misafir: 650 TL
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Samsunspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Samsunspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Samsunspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- Kaan Ayhan
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- G. Sara
- L. Torreira
- Yunus Akgün
- V. Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
- A. Morata
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Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Okan Kocuk
- R. van Drongelen
- Zeki Yavru
- Soner Gönül
- L. Satka
- Yunus Emre Çift
- C. Holse
- A. Muja
- M. Mouandilmadji
- Emre Kılınç
- K. Schindler
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsunspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.