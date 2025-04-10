Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Sivasspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Sivasspor - Fenerbahçe​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Sivasspor - Fenerbahçe Maç Linki!

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Sivasspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Sivasspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • VIP ALT: 558 TL
  • MARATON ALT: 258 TL
  • MARATON ÜST: 258 TL
  • GÜNEY ALT: 158 TL
  • GÜNEY ÜST: 158 TL

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Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • D. Livakovic
  • A. Djiku
  • Mert Müldür
  • Osayi-Samuel
  • M. Skriniar
  • D. Tadic
  • Fred
  • S. Amrabat
  • E. Dzeko
  • S. Szymanski
  • A. Saint-Maximin

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Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Ali Şaşal Vural
  • Murat Paluli
  • U. Radakovic
  • Tolga Ciğerci
  • Uğur Çiftçi
  • C. Charisis
  • S. Moutoussamy
  • Bekir Böke
  • R. Manaj
  • G. Rodrigues
  • Efkan Bekiroğlu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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