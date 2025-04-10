Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Sivasspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Sivasspor - Fenerbahçe​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Sivasspor - Fenerbahçe Maç Linki!

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Sivasspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Sivasspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

VIP ALT: 558 TL

558 TL MARATON ALT: 258 TL

258 TL MARATON ÜST: 258 TL

258 TL GÜNEY ALT: 158 TL

158 TL GÜNEY ÜST: 158 TL

Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

A. Djiku

Mert Müldür

Osayi-Samuel

M. Skriniar

D. Tadic

Fred

S. Amrabat

E. Dzeko

S. Szymanski

A. Saint-Maximin

Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ali Şaşal Vural

Murat Paluli

U. Radakovic

Tolga Ciğerci

Uğur Çiftçi

C. Charisis

S. Moutoussamy

Bekir Böke

R. Manaj

G. Rodrigues

Efkan Bekiroğlu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.