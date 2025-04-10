Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Sivasspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Sivasspor - Fenerbahçe Maç Linki!
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Sivasspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Sivasspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP ALT: 558 TL
- MARATON ALT: 258 TL
- MARATON ÜST: 258 TL
- GÜNEY ALT: 158 TL
- GÜNEY ÜST: 158 TL
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Sivasspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- D. Livakovic
- A. Djiku
- Mert Müldür
- Osayi-Samuel
- M. Skriniar
- D. Tadic
- Fred
- S. Amrabat
- E. Dzeko
- S. Szymanski
- A. Saint-Maximin
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Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Murat Paluli
- U. Radakovic
- Tolga Ciğerci
- Uğur Çiftçi
- C. Charisis
- S. Moutoussamy
- Bekir Böke
- R. Manaj
- G. Rodrigues
- Efkan Bekiroğlu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.