Beşiktaş - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Beşiktaş ve Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Hatayspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Hatayspor​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Hatayspor Maç Linki!

Beşiktaş - Hatayspor maçı 25 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Hatayspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Hatayspor  maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL
  • LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL
  • 100 VIP: 10.000 TL
  • 101-126 VIP: 8.500 TL
  • DOĞU ALT 115-116 BLOK: 2.750 TL
  • BATI ALT 102-125 BLOK: 2.750 TL
  • DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.600 TL
  • BATI ALT 103-124 BLOK: 2.400 TL
  • DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.400 TL
  • BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.400 TL
  • BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.250 TL
  • BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.000 TL
  • DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.750 TL
  • GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 875 TL
  • GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 800 TL
  • KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 800 TL
  • KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 725 TL
  • MİSAFİR TRİBÜN: 725 TL

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Beşiktaş - Hatayspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Hatayspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • J. Svensson
  • G. Paulista
  • A. Masuaku
  • Emirhan Topçu
  • A. Hadziahmetovic
  • M. Rashica
  • A. Chamberlain
  • G. Fernandes
  • Mustafa Hekimoğlu
  • Rafa Silva

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Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • V. Bekaj
  • Kamil Ahmet Çörekçi
  • G. Kilama
  • F. Calvo
  • Cengiz Demir
  • Abdulkadir Parmak
  • C. Massanga
  • B. Boutobba
  • F. Bamgboye
  • V. Aboubakar
  • C. Strandberg

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Hatayspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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