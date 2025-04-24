Beşiktaş - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Hatayspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Hatayspor​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Hatayspor Maç Linki!

Beşiktaş - Hatayspor maçı 25 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Hatayspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Hatayspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL 100 VIP: 10.000 TL

10.000 TL 101-126 VIP: 8.500 TL

8.500 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 2.750 TL

2.750 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 2.750 TL

2.750 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.600 TL

2.600 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 2.400 TL

2.400 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.400 TL

2.400 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.400 TL

2.400 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.250 TL

2.250 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.750 TL

1.750 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 875 TL

875 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 800 TL

800 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 800 TL

800 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 725 TL

725 TL MİSAFİR TRİBÜN: 725 TL

Beşiktaş - Hatayspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Hatayspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Hatayspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

G. Paulista

A. Masuaku

Emirhan Topçu

A. Hadziahmetovic

M. Rashica

A. Chamberlain

G. Fernandes

Mustafa Hekimoğlu

Rafa Silva

Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

V. Bekaj

Kamil Ahmet Çörekçi

G. Kilama

F. Calvo

Cengiz Demir

Abdulkadir Parmak

C. Massanga

B. Boutobba

F. Bamgboye

V. Aboubakar

C. Strandberg