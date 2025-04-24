Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Eyüpspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Eyüpspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Eyüpspor - Galatasaray​​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Eyüpspor - Galatasaray Maç Linki!

Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Eyüpspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Eyüpspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Eyüpspor - Galatasaray  maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • KAPALI B-C BLOK: 2.500 TL
  • KAPALI A-D BLOK: 2.000 TL
  • AÇIK TRİBÜN: 1.200 TL
  • Misafir: 1.560 TL

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Eyüpspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • F. Muslera
  • D. Sanchez
  • P. Frankowski
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Yunus Akgün
  • Eren Elmalı
  • L. Torreira
  • M. Lemina
  • G. Sara
  • V. Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz

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Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Berke Özer
  • L. Claro
  • Robin Yalçın
  • R. Vezo
  • Umut Meraş
  • Emre Akbaba
  • Yalçın Kayan
  • Melih Kabasakal
  • Tayfur Bingöl
  • Umut Bozok
  • P. Ampem

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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