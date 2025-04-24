Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Eyüpspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Eyüpspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Eyüpspor - Galatasaray​​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Eyüpspor - Galatasaray Maç Linki!

Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Eyüpspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Eyüpspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Eyüpspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

KAPALI B-C BLOK: 2.500 TL

2.500 TL KAPALI A-D BLOK: 2.000 TL

2.000 TL AÇIK TRİBÜN: 1.200 TL

1.200 TL Misafir: 1.560 TL

Eyüpspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

Yunus Akgün

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

G. Sara

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Berke Özer

L. Claro

Robin Yalçın

R. Vezo

Umut Meraş

Emre Akbaba

Yalçın Kayan

Melih Kabasakal

Tayfur Bingöl

Umut Bozok

P. Ampem