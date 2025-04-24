Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Eyüpspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Eyüpspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Eyüpspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Eyüpspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Eyüpspor - Galatasaray Maç Linki!
Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Eyüpspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Eyüpspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Eyüpspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- KAPALI B-C BLOK: 2.500 TL
- KAPALI A-D BLOK: 2.000 TL
- AÇIK TRİBÜN: 1.200 TL
- Misafir: 1.560 TL
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Eyüpspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Eyüpspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Eyüpspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- P. Frankowski
- Abdülkerim Bardakcı
- Yunus Akgün
- Eren Elmalı
- L. Torreira
- M. Lemina
- G. Sara
- V. Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
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Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Berke Özer
- L. Claro
- Robin Yalçın
- R. Vezo
- Umut Meraş
- Emre Akbaba
- Yalçın Kayan
- Melih Kabasakal
- Tayfur Bingöl
- Umut Bozok
- P. Ampem
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Eyüpspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.