Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Gaziantep FK - Fenerbahçe​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Linki!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Gaziantep FK - Fenerbahçe  maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • VIP ALT: 4.000 TL
  • VIP ÜST: 3.500 TL
  • MARATON ALT: 3.000 TL
  • MARATON ÜST: 2.800 TL
  • GÜNEY ALT: 1.950 TL
  • GÜNEY ÜST: 1.950 TL

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Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • D. Livakovic
  • Mert Müldür
  • Osayi-Samuel
  • D. Carlos
  • M. Skriniar
  • D. Tadic
  • Fred
  • S. Szymanski
  • Y. En-Nesyri
  • A. Talisca
  • A. Saint-Maximin

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Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • S. Dioudis
  • Semih Güler
  • D. Sorescu
  • B. Viana
  • B. N'Diaye
  • S. Mbakata
  • Ogün Özçiçek
  • D. Okereke
  • Halil Dervişoğlu
  • K. Kozlowski
  • A. Maxim

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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