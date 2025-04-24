Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Linki!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP ALT: 4.000 TL
- VIP ÜST: 3.500 TL
- MARATON ALT: 3.000 TL
- MARATON ÜST: 2.800 TL
- GÜNEY ALT: 1.950 TL
- GÜNEY ÜST: 1.950 TL
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Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- D. Livakovic
- Mert Müldür
- Osayi-Samuel
- D. Carlos
- M. Skriniar
- D. Tadic
- Fred
- S. Szymanski
- Y. En-Nesyri
- A. Talisca
- A. Saint-Maximin
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Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- S. Dioudis
- Semih Güler
- D. Sorescu
- B. Viana
- B. N'Diaye
- S. Mbakata
- Ogün Özçiçek
- D. Okereke
- Halil Dervişoğlu
- K. Kozlowski
- A. Maxim
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.