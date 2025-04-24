Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Gaziantep FK - Fenerbahçe​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Linki!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

VIP ALT: 4.000 TL

4.000 TL VIP ÜST: 3.500 TL

3.500 TL MARATON ALT: 3.000 TL

3.000 TL MARATON ÜST: 2.800 TL

2.800 TL GÜNEY ALT: 1.950 TL

1.950 TL GÜNEY ÜST: 1.950 TL

Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

Mert Müldür

Osayi-Samuel

D. Carlos

M. Skriniar

D. Tadic

Fred

S. Szymanski

Y. En-Nesyri

A. Talisca

A. Saint-Maximin

Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

S. Dioudis

Semih Güler

D. Sorescu

B. Viana

B. N'Diaye

S. Mbakata

Ogün Özçiçek

D. Okereke

Halil Dervişoğlu

K. Kozlowski

A. Maxim