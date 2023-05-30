Beyin Dalgaları, Yapay Zeka ile Videolara Dönüştürüldü!

Yapay zekâ, insanların beyin dalgalarını videolara dönüştürebilen bir sisteme dönüştü. Singapur Ulusal Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, Stable Diffusion adlı yapay zekâ modelini kullanarak beyin dalgalarını videolara dönüştürdü.

Araştırmacılar, fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle beyin kan akışındaki küçük değişimleri kaydederek, katılımcıların beyin dalgalarını kaydettiler. Daha sonra ise Stable Diffusion adlı yapay zekâ modeli üzerinde kullanılan veriler, yeniden videoya dönüştürüldü.

Sonuç olarak videolar arasında benzerlikler gözlendi ve yapay zekânın ürettiği videolar %85 oranında uyumlu bulundu. Bu sonuçlar, yapay zekâ ile insanların zihinlerini okumanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu Keşfin Ne Gibi Katkıları Olacak?

Mind Video (Zihin Videosu) adı verilen bu sistem, sinirbilimde ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde geliştirilen büyük modellerin umut verici uygulama alanları olduğuna işaret ediyor. Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar da daha önce fMRI verilerini ve Stable Diffusion'ı kullanarak beyin aktivitesini resimlere dönüştürmüştü.

Yapay zekânın insan beynini videoya dönüştürebilmesi, insan zihninin derinliklerindeki sırları keşfetmek için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu teknolojinin geliştirilmesi, insanlık için büyük bir adım olabilir ve gelecekte daha birçok alanda kullanılabileceği umuluyor.