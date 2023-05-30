Beyin Dalgaları, Yapay Zeka ile Videolara Dönüştürüldü!
Yeni bir araştırma, yapay zekâ kullanarak beyin dalgalarının videoya dönüştürülmesini sağladı. Peki bu keşfin ne gibi katkıları olacak? İşte detaylar!
Yapay zekâ, insanların beyin dalgalarını videolara dönüştürebilen bir sisteme dönüştü. Singapur Ulusal Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, Stable Diffusion adlı yapay zekâ modelini kullanarak beyin dalgalarını videolara dönüştürdü.
Araştırmacılar, fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle beyin kan akışındaki küçük değişimleri kaydederek, katılımcıların beyin dalgalarını kaydettiler. Daha sonra ise Stable Diffusion adlı yapay zekâ modeli üzerinde kullanılan veriler, yeniden videoya dönüştürüldü.
Sonuç olarak videolar arasında benzerlikler gözlendi ve yapay zekânın ürettiği videolar %85 oranında uyumlu bulundu. Bu sonuçlar, yapay zekâ ile insanların zihinlerini okumanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Bu Keşfin Ne Gibi Katkıları Olacak?
Mind Video (Zihin Videosu) adı verilen bu sistem, sinirbilimde ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde geliştirilen büyük modellerin umut verici uygulama alanları olduğuna işaret ediyor. Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar da daha önce fMRI verilerini ve Stable Diffusion'ı kullanarak beyin aktivitesini resimlere dönüştürmüştü.
Yapay zekânın insan beynini videoya dönüştürebilmesi, insan zihninin derinliklerindeki sırları keşfetmek için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu teknolojinin geliştirilmesi, insanlık için büyük bir adım olabilir ve gelecekte daha birçok alanda kullanılabileceği umuluyor.
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Yapay zekâ ana akım hâline geldiğinden beri yapay zekâ ile ilgili yasalar, etik kaygıları ele almak, bireysel hakları korumak, emniyet ve güvenliği sağlamak, hesap verebilirlik ve sorumluluk oluşturmak, ekonomik hususları teşvik etmek ve uluslararası uyumu sağlamak için gerekli hâle geldi.
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