Adobe Photoshop'a Üretken Yapay Zeka Eklendi

Geçtiğimiz sene daha sohbet botları konuşulmuyorken teknoloji dünyasına bomba gibi düşen DALL-E 2, yapay zekanın yaratıcı üretim kapasitesiyle insanları korkutmuştu. Üretken yapay zeka olarak adlandırılan modellerin geride bıraktığımız aylar içerisinde oldukça fazla geliştiğine şahit oldu. Üretken yapay zeka alanında yeni bir adımda Adobe'den geldi.

Dijital tasarım dünyasınn en ünlü markalarından olan Adobe'nin uzun süredir beklenen yapay zeka atılımı nihayet gerçekleşti. Şimdiye kadar Firefly kapsamında sunulan üretken yapay zeka eklentisi, Adobe Photoshop için de tanıtıldı!

Adobe Photoshop Yapay Zekası Nasıl Kullanılır?

Bu yılın başında duyurulan Firefly, Creative Cloud uygulaması içerisinde kullanıcılarına üretken yapay zeka desteği sağlıyordu. Ancak milyonlarca kişinin beklediği Adobe Photoshop eklentisi henüz gelmemişti. Bugün yapılan bir duyuruyla birlikte Photoshop'a üretken yapay zeka eklendiğini duyuran Adobe, beta sürecindeki sistemin yeteneklerini gösterdi.

Üretken Doldurma olarak adlandırılan yaratıcı görsel üretimi sürecinde kullanıcılar, arka plandan ayırdıkları nesne için metin girdileriyle benzersiz bir arka plan olkuşturabiliyor veya seçtikleri alanı tamamen yeni bir objeyle doldurabiliyor.

Adobe Photoshop yapay zekasını kullanmak için Photoshop masaüstü beta uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Şimdilik beta sürecinde olan özelliğin yılın ikinci yarısında tam sürüme geçeceği düşünülüyor.

Boşlukları Yapay Zeka ile Doldurun

Halihazırda DALL-E 2 ile birlikte sunulan yapay zeka ile doldurma özelliği, Adobe'nin dijital tasarım alanındaki bilgisiyle mükemmel dereceye ulaşmış gibi görünüyor.

Yol üzerindeki lastik izlerini beğenmediniz mi? Hiç sorun değil, Üretken Doldurma kullanarak tek bir tuş ile silebilirsiniz. Arka planda daha açık bir hava mı istiyorsunuz? O zaman nasıl bir gökyüzü istediğiniz metin ile yapay zekaya söyleyin ve sizin istediğiniz gökyüzünü oluştursun.