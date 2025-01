Elliot Page'in Yapım Şirketi'nden Beyond: Two Souls Dizisi!

The Last of Us ve Fallout gibi oyun uyarlamalarının başarısının ardından, Beyond: Two Souls da ekranlara taşınıyor.

Oyunun başrol oyuncusu Elliot Page'in yapım şirketi Pageboy Productions, Quantic Dream'den uyarlama haklarını aldı ve diziyi geliştirme sürecine geçiş yaptı.

Beyond: Two Souls Dizisi Konusu

2013'te çıkış yapan ve Elliot Page ile Willem Dafoe'nun başrollerini paylaştığı Beyond: Two Souls, doğaüstü güçlere sahip bir genç kadın olan Jodie Holmes'un hayatını konu alıyor.

Aiden adlı gizemli bir varlıkla bağlantısı olan Jodie, hükümet komploları ve diğer dünyalara uzanan tehlikeler arasında sıkışıp kalıyor. Dizi, oyunun karmaşık, doğrusal olmayan anlatısını ekrana taşıyacak ve Jodie'nin deneysel bir hükümet projesinden kaçak bir hayatta kalana dönüşmesini işleyecek.

Elliot Page, oyun için yapılan çekimlerin kariyerindeki en zorlu ve tatmin edici deneyimlerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Hikayenin derinliği ve duygusal yoğunluğu bize harika bir temel sunuyor. Karakterlerin yolculuğunu hem hayranlara hem de yeni izleyicilere hitap edecek şekilde eşsiz bir vizyonla anlatmayı hedefliyoruz.

Pageboy Productions'ın Geliştirme ve Yapım Başkanı Matt Jordan Smith de dizinin, oyunun mirasına sadık kalacağını ancak yeni bakış açıları getireceğini vurguladı.

Quantic Dream'den Destek: Elliot'tan İyisi Yok!

Oyunun yazarı ve yönetmeni David Cage, Pageboy Productions ile yeniden çalışacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirirken, Elliot'un oyunu muntazam bir dizi haline getireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi:

Elliot'un oyundaki performansı beni büyüledi ve bu hikayeyi televizyona aynı tutkuyla taşıyacak en doğru isim olduğuna inanıyorum. Beyond: Two Souls, dünya çapında milyonlarca oyuncuyu derinden etkileyen bir yapım oldu ve Elliot'un bunu benzersiz bir diziye dönüştüreceğinden eminim.

Dizi Ne Zaman Yayınlanacak?

Henüz yayın tarihi veya platform açıklanmasa da, proje geliştirme aşamasında ve büyük ihtimalle 2026'ya kadar ekranlarda olacak.