Bilgisayar Başında Uzun Süre Oturmak Ölümle Sonuçlanabilir!

Bilgisayar başında çok sık vakit geçiriyorsanız bu haberimizi dikkatlice okumanızı öneriyoruz. Avrupa’ da majör ölüm nedenleri arasında bulunan tromboz, ani damarda oluşan pıhtı nedeniyle kan akışının engellenmesi durumu, meme ve akciğer kanserlerinden ölenlerin toplamından fazla ölüme sebep oluyor. Sorun, en çok da ofis çalışanları, bilgisayar başında uzun süre kalanları ve uzun süreli uçak ve otobüs yolculuğu yapanları tehdit ediyor.

Dünyada yılda 3 milyon, Türkiye’de ise 30 bin kişinin ölümüne yol açan tromboz hastalığı özellikle de bilgisayar oyunlarına kapılıp, koltuğa çakılanlarda baş gösteriyor.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, ülkemizde de önemli ölüm nedenleri arasında yer alan bu önemli sorunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla bir projeye imza attı.

Cem Yılmaz, Zülfü Livaneli ve Bennu Yıldırımlar gibi çok sayıda ünlü ismin destek verdiği proje, 13 Ekim Dünya Tromboz Günü “Pıhtı küçük, riski büyük” sloganı ile başlayacak.

Sosyal sorumluluk projesinin tanıtımında konuşan Türk kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Rüçhan Akar, tramboz hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, pıhtılaşmanın aslında vücudun kanamaya karşı bir savunması olduğunu ancak damar tıkayacak boyuta geldiğinde ise ölüme yol açtığını söyledi. Akar, "Derin Ven Trombozu (DVT) olarak adlandırılan durum, her yaşta görülüyor, ancak risk 60 yaşından sonra katlanıyor. Sigara, obezite, ailesel yatkınlık, hamilelik, bebek emzirme, doğum kontrol hapı kullanmak, majör cerrahi girişimler tromboz açısından risk faktörleri” dedi.

Bilgisayar Başında Uzun Süre Oturmak Riski Artırıyor

Hareketsizlik, hastalığın risk seviyesini artıran başlıca faktörlerden bir tanesi. Uzun süren uçak ve otobüs yolculukları ile bilgisayar başında geçirilen uzun saatler insanları tromboza en yakın aday durumuna getiriyor. Bu nedenle tromboz, haberlere sıkça yansıyan, “Bilgisayar başında ölüm” vakalarının en önemli sorumluları arasında yer alıyor.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Bilgisayar başında bacakların sarkıtılarak hareketsiz durması sonucu oluşan pıhtı akciğerlere gidiyor” diyerek bilgisayar başında uzun süre vakit geçiren insanları uyardı.

Tromboz Tehlikesine Karşı Ne Yapmalıyız?

Bilgisayarla çalışmak zorunda olanların da baldır kaslarını çalıştıracak basit hareketler yapması ve saat başı yürümesi gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre, her yaşta ve herkesin başına gelebilecek olan pıhtıdan korunmanın en önemli yolu hareket etmek.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, hareketsizliğin kan dolaşımını ve kalbin işini zorlaştırdığını ifade ederken, alkol ve aşırı kafeinin de hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Bununla birlikte, gün içinde susuz kalmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vücudun ihtiyacı kadar suyun içilmesinin hastalığın risklerini azaltacağın ifade ediyorlar.