Bilgisayardan 10.000 Kat Güçlü Yonga Seti Geliştirildi

Cerebras Systems isimli bir şirket normal bilgisayardan 10.000 kat daha güçlü yonga seti geliştirdi. CS-1 bilgi işlem yongası, mevcut CPU ve GPU'ların ulaşabileceğinin çok ötesinde hızlar sunarak yapay zeka eğitiminde önemli bir rol üstlenebilir.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük yonga setini temel alarak özel bir yapay zeka bilgisayarı üreten Cerebras Systems, sinir ağı eğitim yeteneklerini bilimsel hesaplama üzerinde kullandı. 500 milyon değişkene sahip bir simülasyonda test edilen CS-1, dünyanın en güçlü 69. süper bilgisayarını geçmeyi başardı.

Bilgisayardan 10.000 kat güçlü yonga seti: CS-1 bilgi işlem yongası

Cerebras Systems ve Ulusal Enerji Teknolojisi Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, CS-1 bilgi işlem yongasının normal bir grafik işleme biriminden (GPU) 10.000 kat daha hızlı olduğu dile getirildi. Pratik olarak bu, daha önce eğitilmesi aylar süren yapay zeka sinir ağlarının Cerebras sistemin sayesinde dakikalar içinde eğitilebileceği anlamına geliyor.

Cerebras'ın dünyanın en büyük bilgisayar çipi olarak WSE işlemcisini temel alan CS-1 bilgi işlem yongası artık en hızlı yapay zeka bilgisayarı olduğunu iddia edebilir.

Cerebras'ın CS-1 sistemi, silikon çiplerin yapı taşları olan 1.2 trilyon transistöre sahip WSE çipini kullanıyor. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse; Intel'in 1971'deki ilk 4004 işlemcisi 2.300 transistöre sahipken, geçtiğimiz gün açıklanan Nvidia A100 80 GB yongası 54 milyar transistöre yer veriyordu.

Cerebras Systems CEO'su Feldman yaptığı röportajda, CS-1'in dünyadaki en iyi 82. bilgisayarı olan Joule Süper bilgisayarından 200 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Feldman, "Rekor kıran bir performans gösteriyor. Bu teknolojinin yapay zekanın ötesinde uygulamalara sahip olduğunu da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cerebras açıklamasında Joule Süper bilgisayarının maliyetlerine de değinildi. Düzinelerce rafa yayılmış 84.000 CPU çekirdeğinin on milyonlarca dolara mal olduğunu belirten Feldman, Joule'un 450 kilowatt güç tükettiğini söylüyor.

Cerebras'ın yaptığı çalışmanın sonuçlarına dayanan bir makale, CS-1'in -süper bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan- merkezi işlem birimi (CPU) ve GPU ile ulaşılamayacak performansları sağlayabildiğini dile getirdi. Nvidia GPU'larının şu anda süper bilgisayarların % 70'inde kullanıldığını hatırlatan CEO Feldman, "ister CPU ister GPU olsun, tek yongalı bir işlemcide mümkün olanın ötesine geçebildik." dedi.