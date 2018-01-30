Bill Gates'ten "Süper İnek Projesi" için 40 Milyon Dolar Bütçe

ABD'li milyarder Bill Gates'i yaptığı bağışlarla ve yeni projeleriyle gündemde görmeye alıştık. Ancak milyarder iş adamının yeni projesi oldukça ilginç bir alana yönelik olacak. 'Süper inek' adı verilen projeye 40 milyon dolar ayıran Gates, İngiliz sığırlarını Afrika'nın zorlu şartlarında yetişmiş ineklerin genleriyle birleştirerek çok daha verimli inekler meydana getirmek istiyor.

Dünya genelinde çok fazla süt vermesiyle bilinen ve bu anlamda bir hayli değerli olan İngiliz inekleri, günde ortalama 19 litre süt verebiliyor. Afrika'da yetişmiş bir inek ise zorlu koşullara dayanmasına rağmen en fazla 2-3 litre süt verebiliyor. Bu anlamda bir proje geliştiren ve büyük bir yatırım sağlayacak olan Bill Gates, süper inek projesine güvendiğini ve bu projeyle beraber dünyadaki süt veriminin artacağına inandığını belirtti.

Afrika'da büyük işler yapan ABD'li milyarderin, ilk olarak İngiliz ineklerinin DNA'larını kopyalaması ve bozulma yaşanmadan Afrikalı ineklere aktarması gerekiyor. Susuzluğa ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen Afrikalı ineklerin böylelikle süt verimi de artmış olacak. Ayrıca Afrikalı ineklerin, İngiliz ineklerine oranla çok daha az yem yedikleri ve suya ihtiyaç duydukları ifade ediliyor. Bu anlamda Bill Gates'in işi çok da zor olmayacak gibi gözüküyor.

Afrikalı ineklerdeki verimin en az 5 kat artacağını düşünen Bill Gates, böylelikle Afrika kıtasındaki süt ihtiyacının da giderileceğini belirtti. Afrika'daki yoksulluğun tarım ve hayvancılıkla giderilebileceğini ifade eden milyarder, 40 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı süper inek projesinin bu sebeple oldukça önemli olduğunun farkında. Bakalım Bill Gates bu projeyi başarıya ulaştırabilecek mi?