BİM'de Teknoloji Şöleni: Uygun Fiyatlı Tablet ve Elektrikli Bisiklet Geliyor!

Bu sıralar evinizdeki teknolojik ürünleri yenilemek istiyor, yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak istiyor veya bisikletinizi elektrikli yeni bir modelle değiştirmek istiyorsanız BİM marketlerine uğrayabilirsiniz. Zira önümüzdeki hafta zincir marketlerde adeta bir teknoloji şöleni yaşanacak.

23 Mayıs itibarıyla BİM marketlerinde satışa sunulacak aktüel teknoloji ürünleri belli oldu. Bu haftaki katalog, teknoloji severleri memnun edecek birçok fırsat ürünüyle dolu. Katalogda Honor’dan RKS’ye, Onvo’dan farklı segmentteki elektrikli bisikletlere kadar dikkat çekici modeller yer alıyor.

BİM 23 Mayıs Aktüel Öne Çıkan Teknoloji Ürünleri

23 Mayıs itibarıyla BİM marketlerinde satışa sunulacak teknoloji ürünleri arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.

Honor Pad X9 Tablet – 7.250 TL

11.5 inç büyüklüğünde 2000x1200 piksel çözünürlüğe sahip ekranı ve 120Hz tazeleme hızı ile öne çıkan bu tablet, Snapdragon 685 işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve 7250 mAh bataryayla geliyor. Ön ve arka kameraları ise 5MP çözünürlüğünde.

RKS Elektrikli Bisikletler

La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 32.900 TL

XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL

Nitro Pro Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL

Realme C63 Akıllı Telefon – 5.250 TL

Realme C63, şık tasarımı ve dengeli donanımıyla giriş-orta segmentte kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranıyla gelen cihaz, 90Hz ekran tazeleme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor. Gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alan telefon, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama kapasitesine sahip.

Realme C63'ün arka yüzünde 50MP çözünürlüklü yapay zekâ destekli bir ana kamera bulunurken, ön tarafta ise 8MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken model, hem günlük kullanım hem de uzun pil ömrü arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Ayrıca Realme UI tabanlı Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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