BİM Yakında Buz Makinesi ve Elektrikli Bisiklet Satacak

BİM Aktüel her hafta olduğu gibi gelecek hafta da pek çok teknolojik ürüne ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki hafta BİM'de Kumtel buz makinesi, OLA marka katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri ve İMEX aksiyon kamerası satılacak. Gelin, BİM 8 Ağustos aktüel kataloğuna hep birlikte göz atalım!

BİM'de Satılacak Buz Makinesi ve Elektrikli Bisikletlerin Fiyatları

BİM'de 8 Ağustos Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak yeni Kumtel buz makinesi, 1 litrelik su hacmiyle birlikte günlük 12 kilogram buz üretme kapasitesine sahip. Kolay kullanım paneli ile pratik bir şekilde kullanılabilen ürün, aynı zamanda elektrik çarpmasına karşı koruma sunuyor. 2 yıl garantili kumtel buz makinesinin fiyatı 3.490 TL.

OLA markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modellerinden EFD3, 250W güç ve 50Nm tork üretebilen motoru ve 10.4Ah bataryasıyla 35 ila 50 kilometrelik menzil mesafesi sunuyor. 6 saat içerisinde tam şarj olan bisiklet, SHIMANO 7 vites sistemiyle çalışırken, ön & arka disk fren, ön & arka LED, LCD ekran, çatal amortisör gibi önemli özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

32 kilogram ağırlığındaki OLE EFD3'ün fiyatı 24.990 TL. Bu model ile tamamen aynı teknik özellikleri sunan ancak daha farklı bir gövde tasarımına sahip olan OLE EFD1'in de aynı fiyattan satışa sunulacağını belirtelim.

8 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak İMEX 4K 30 FPS aksiyon kamerası 16 MP çözünürlüğünde CMOS sensöre ev sahipliği yapıyor. 170° HD geniş açılı balıkgözü lenslerle birlikte gelen kamera, 64 GB’a kadar destekli microSD kart yuvası ve USB 2.0 çıkışını bünyesinde barındırıyor. Özel su geçirmez kamera koruyucu ile birlikte satılan bu kameranın fiyatı ise 1.790 TL.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknoloji ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz başka hangi ürünlerin BİM'de satışa sunulmasını istersiniz? Yorumlarda buluşalım.