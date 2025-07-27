BİM Yakında Taşınabilir Klima ve Uygun Fiyatlı Telefon Satacak!

BİM Aktüel her hafta olduğu gibi gelecek hafta da pek çok teknolojik ürüne ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki hafta BİM'de TCL taşınabilir portatif klima, OMIX X6 akıllı telefon modeli, Blackshark V2 X kablolu kulaküstü kulaklık, TCL akıllı TV'ler satılacak. Gelin BİM 1 Ağustos aktüel kataloğuna hep birlikte göz atalım.

BİM'de Satılacak Taşınabilir Klima ve Ucuz Telefonun Fiyatları

BİM'de 1 Ağustos Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak TCL taşınabilir klima 13.990 TL karşılığında satın alınabilecek. A Enerji sınıfı soğutma sunan TCL portatif klima soğutma, nem alma ve sadece fan olmak üzere üç farklı moda sahip. Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirebilen cihaz ayrıca, Follow Me özelliği ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

Aktüel kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çeken ürün ise OMIX X6. 5.750 TL'lik fiyat etiketine sahip bu fiyat-performans odaklı telefon, 6.78 inç FHD ekranı, 6 + 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor. 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte gelen ucuz Android 13 tabanlı telefon, 50 MP ana kameraya ve 32 MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi de cihaz da mevcut.

1 Ağustos'ta BİM'de satışa sunulacak Razer Blackshark V2 X kablolu kulaküstü kulaklık ise 2.190 TL karşılığında satın alınabilecek. Dış sesleri engelleyen tasarımıyla dikkat çeken oyuncu kulaklığı, 50mm TriForce dinamik sürücüleri, 100dB-3dB hassasiyet ve 32 impedans değerleriyle öne çıkıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknoloji ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz başka hangi ürünlerin BİM'de satışa sunulmasını istersiniz? Yorumlarda buluşalım...