BİM 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Satacak! 8 GB RAM'i Var

BİM'de bu hafta uygun fiyatlı Casper VIA A40, Dijitsu 55 inç 4K Google televizyon, Senna 32 inç HD Ready LED Google televizyon, Philips ışıklı şarjlı süpürge, Blaupunkt nostaljik radyo, Arnica elektrikli süpürge, Fakir Base Türk kahvesi makinesi Fakir saç kurutma makinesi satışa sunulacak.

BİM'de Satılacak Casper VIA A40'ın Fiyatı

BİM'de 3 Ekim 2025 tarihinden itibaren Casper VIA A40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 14 bin 990 TL fiyat etiketine sahip Dijitsu DG22000 55 inç 4K Google televizyon, 6 bin 250 TL fiyatlı Senna GF7000F 32 inç HD Ready LED Google televizyon 4 bin 990 TL fiyata sahip Keysmart mini buzdolabı bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 12 bin 490 TL fiyata sahip Philips ışıklı şarjlı süpürge, 849 TL fiyatlı Blaupunkt nostaljik radyo, 1.750 TL fiyata sahip Arnica Blender seti, 1.690 TL fiyatlı Fakir Base Türk kahvesi makinesi, 3 bin 490 TL fiyata sahip Arnica elektrikli süpürge ve 890 TL fiyatlı Fakir saç kurutma makinesi de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.