Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefonun Özel Sürümü Geliyor

Realme'nin geçtiğimiz ay tanıttığı GT 8 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Değiştirilebilir kamera modülüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran GT 8 Pro'nun Aston Martin F1 isimli özel bir sürümü duyuruldu. Duyuru ile birlikte özel sürüme dair çeşitli görseller de paylaşıldı. Bu, Aston Martin F1 Edition'ın nasıl görünüme sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Realme GT 8 Pro'nun Özel Sürümü Nasıl Görünecek?

Realme GT 8 Pro'nun Aston Martin F1 sürümü 10 Kasım tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Yeşil renge sahip olacak bu özel sürümde de değiştirilebilir kamera modülleri bulunacak. Telefonun arka yüzeyinde Aston Martin logosu ve "Aramco Formula One Team" yazısı yer alacak.

Sınırlı sayıda üretilen kutu içeriğinde özel bir hediye kutusu, Aston Martin logolu bir telefon kılıfı ve yarış arabası şeklinde bir SIM kart çıkarma iğnesi bulunacak. Özel F1 açılış animasyonları, duvar kâğıtları, şarj efektleri, GT modu ve özel bir kamera filigranı içeren bir arayüz sunulacak.

Realme GT 8 Pro Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz

120W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Realme'nin yeni telefonu, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Realme GT 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini de belirtelim.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile beraber gelen telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera mevcut.