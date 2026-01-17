BİM'de 8 GB RAM'li Ucuz Telefon ve Akıllı Televizyon Satılacak

BİM marketlerde önümüzdeki hafta uygun fiyatlı akıllı telefondan akıllı televizyona kadar çeşitli teknolojik cihazlar satışa sunulacak. Bunlar arasında Redmi 15C, LG 4K 65 inç HDR10 Nanocell akıllı televizyon, Dijitsu 4K 55 inç QLED Google televizyon, Kumtel mikrodalga fırın, Kumtel turbo ankastre set ve Fakir mini blender set de bulunuyor.

BİM'de Satılacak Redmi 15C ve LG Akıllı Televizyonun Fiyatı

BİM'de 23 Ocak 2026 itibarıyla Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 490 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefonun Türkiye geneli stok miktarı 6.000 adet ile sınırlı.

Xiaomi'nin bütçe dostu Android telefonunun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına saihp kamera mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

LG 65nano80a6b Nanocell akıllı televizyon 34 bin 990 TL'ye satılacak. Gücünü 8. nesil Alfa 7 4K AI işlemcisinden alan akıllı televizyonda HDR 10 desteği mevcut. WebOS işletim sistemi ile bilrikte gelen televizyon, 4K çözünürlük sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan LG TV'nın ekranı 65 inç büyüklüğünde. Akıllı televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 2.000 adet ile sınırlı.

Dijitsu DQ33/38000 Google televizyon 16 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı televizyon, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. Akıllı televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 9.500 adet ile sınırlı. BİM'de ayrıca Kumtel mikrodalga fırın 2.490 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Önümüzdeki hafta satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 1.349 TL fiyata sahip Homend Mixfresh 7010h blender, 9.500 TL fiyatlı Kumtel turbo ankastre set, 1.490 TL fiyata sahip Fakir blender set, 790 TL fiyatlı Arnica narenciye sıkacağı, 1.390 TL fiyata sahip Fakir Türk kahvesi makinesi, 89 TL fiyatlı uzaktan kumandalı LED ampul, 149 TL fiyata sahip uzaktan kumandalı şerit LED RGB ve 499 TL fiyatlı akım korumalı priz de satılacak.

