Geliştirici Bıraktı, Oyuncular Bırakmadı: Efsane FPS Oyunu Rekor Kırdı

Destiny 2 için kısa bir süre önce yayınlanan güncelleme ile geliştirici oyuna verdiği tüm desteği kesti. Bundan sonra tamamen farklı projelere yoğunlaşacak olan Bungie, güncellemenin yayınlandığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Oyuna o kadar yoğun ilgi gösterildi ki bazı oyuncular Destiny 2'ye erişmekte zorluk yaşadı.

Destiny 2'nin Oyuncu Sayısı Ne Kadar Oldu?

Steam'de yayınlanan oyunlar hakkında kapsamlı veriler sunan SteamDB'ye göre Destiny 2'nin oyuncu sayısı, son güncelleme yayınlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra 100 binin üzerine çıktı. Bu sayı hızla artmaya devam ederken oyuncu sayısını öğrenmek isteyen kişilerden de SteamDB'ye yoğun talep oldu. Bunun sonucunda SteamDB hizmet veremez hâle geldi.

Marathon ile Destiny 2 Arasında Nasıl Bir Fark Oluştu?

FPS oyunları arasında konumlanan Destiny 2'nin son 24 saatteki maksimum oyuncu sayısı 167 bin 876 olarak görünüyor. Bunun aslında ne kadar büyük başarı olduğunu görmek adına geliştirici ve yayıncı Bungie'nin şu an üzerinde çalıştığı bir diğer online (çevrim içi) FPS oyunu Marathon ile kıyaslama yapmakta fayda var.

Söz konusu yapım, yakın zamanda başlayan fırsat kapsamında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Buna rağmen Marathon'un son 24 saatteki oyuncu sayısı 19 bin 781 ile sınırlı kaldı. Bunu Destiny 2 ile karşılaştırmak gerekirse arada 148 bin 95 fark olduğunu söyleyebiliriz.

Destiny 2 Oyuncu Sayısı Nasıl Bir Anda Arttı?

Destiny 2'nin oyuncu sayısının birden artmasının arkasında güncellemenin oyunu bambaşka bir hâle getirmesi gibi sebepler yatmıyor. Bu, tamamen önceden planlanmış bir hareketten kaynaklanıyor. Hatırlayacak olursanız Mayıs ayının sonuna doğru oyuncuların Destiny serisine ne kadar büyük ilgi olduğunu göstermek adına 9 Haziran yani son güncellemenin yayınlanacağı günde oyuna toplu olarak girme planı kurduğunu paylaştık.

Bungie'nin geliştirdiği bu oyunun arkasında gerçekten de çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Öyle ki Change.org üzerinden Destiny 3'ün geliştirilmesi için bir imza kampanyası bile başlattılar. Mayıs ayında atılan imza sayısı 45 bin civarındayken şu an bu sayı 376 bin 578'e yükselmiş durumda.

Geliştiricinin tüm bu çaba ve istekleri görüp görmediği henüz belli değil. Konu ile ilgili şimdiye kadar hiçbir açıklamada bulunmadı. Eğer sessizliğini bu şekilde korumaya devam ederse Destiny serisini bir kenara bırakmakta son derece kararlı olduğunun göstergesi olarak kabul edeceğiz.

Editörün Yorumu

Destiny, aktif olarak oynadığım oyunlar arasında yer almıyor ama nasıl bir oyuncu kitlesine sahip olduğunu öğrenecek kadar oynadığımı söyleyebilirim. Bu süreçte topluluğun gerçekten oyuna bağlı olduğunu gözlemledim. Bana göre bu kadar çok seveni olan bir seriyi öylece terk etmemek gerekiyor. Umuyorum ki Bungie, bu konuda geri adım atar ve oyuncu kitlesine istediğini verir.