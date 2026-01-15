A101 Uygun Fiyatlı iPhone 13 ve 108 MP Kameralı Telefon Satıyor

A101, uygun fiyatlı iPhone ve Android telefonlar satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 13, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A16, Redmi 15C, Redmi 13, Realme C61, Realme C75 ve TECNO Spark 10 Pro satılıyor.

A101'de iPhone 13, Redmi 13 ve Galaxy A56'nın Fiyatı

A101'de 15 Ocak 2026 itibarıyla iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor.

Redmi 13'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj mevcut.

Bu hafta satışa sunulan akıllı telefonlar arasında 17 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy S21 FE, 13 bin 599 TL fiyatlı Samsung Galaxy A16, 7 bin 999 TL fiyata sahip Realme C61, 12 bin 999 TL fiyatlı Realme C75 ve 8 bin 499 TL fiyata sahip TECNO Spark 10 Pro da yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

