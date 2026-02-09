BİM'de 10 Bin TL Altı Samsung Telefon Satılacak! Tarih Açıklandı

BİM marketlerde bu hafta akıllı telefondan akıllı televizyona, elektrikli ocaktan aspiratöre kadar çeşitli teknolojik ürünler satılacak. Bunlar arasında Samsung Galaxy A16, TCL 65 inç 4K Google televizyon, TCL 43 inç Full HD QLED Android televizyon, Kumtel set üstü ocak, Kumtel sürgülü aspiratör ve Kumtel elektrikli tek gözlü ocak bulunuyor.

BİM'de Satılacak Galaxy A16 ve TCL Akıllı TV'nin Fiyatları

BİM marketlerde 13 Şubat 2026 itibarıyla Samsung Galaxy A16'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 350 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon ayrıca 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

TCL 65P6K 32 bin 990 TL'ye satılacak. 65 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google televizyon, 4K çözünürlük sunuyor. Bu televizyonun Türkiye geneli stok miktarı 5.000 adet ile sınırlı. TCL'in 43S59K modeli ise 13 bin 490 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu Android televizyon, QLED ekran üzerinde Full HD çözünürlük sunuyor.

BİM'de satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 3 bin 490 TL fiyata sahip Kumtel set üstü ocak, 1.590 TL fiyatlı Kumtel sürgülü aspiratör, 799 TL fiyatlı Kumtel elektrikli tek gözlü ocak, 790 TL fiyata sahip Fakir el blenderı, 1.190 TL fiyatlı Fakir Spinmix doğrayıcı ve 649 TL fiyata sahip Rexon şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi bulunuyor.

BİM marketlerde bu hafta ayrıca 175 TL fiyata sahip LED ışıklı ayna, 329 TL fiyatlı siyah nokta temizleyici, 290 TL fiyata sahip şarjlı el ayak bakım seti, 699 TL fiyatlı yüz masaj cihazı, 590 TL fiyata sahip yüz ve boyun bakım cihazı ve 450 TL fiyatlı şarjlı kaş düzeltici de satışa sunulacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.