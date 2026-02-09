Infinix'in 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 144Hz Ekranı Var

Infinix Note 60 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix Note 60 5G'nin Özelikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate GPU: Mali-G615

Mali-G615 RAM: 8 GB LPDDR5X (+8 GB sanal RAM)

8 GB LPDDR5X (+8 GB sanal RAM) Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu, 30W kablosuz

45W kablolu, 30W kablosuz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 13 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note 60 5G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde oalcak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 162,37 x 77,17 x 7,45 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonda Mali-G615 GPU ve MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 ve dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Infinix Note Edge modelinde MediaTek Dimensity 7100 tercih edilmişti.

Infinix'in yeni telefonunda 8 GB LPDDR5X RAM ve +8 GB sanal RAM desteği yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunacak. Akılı telefon, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Note 60 5G ayrıca 45W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.59 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alacak.

Akıllı telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Note 60 5G'de çift nano SIM ve Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte gelecek. USB Type-C portunun yer alacağı akıllı telefon ayrıca NFC teknolojisini de destekleyecek.

Infinix Note 60 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50 4G şu anda 17 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Infinix Note 60 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanımı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı ortalama olarak 20 bin TL ile 25 bin TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.