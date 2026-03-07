Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

BİM marketlerde önümüzdeki hafta uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefonlardan akıllı televizyonlara kadar çeşitli teknolojik cihazlar satılacak. Bunlar arasında Samsung Galaxy A17 5G, TECNO Spark Slim, Omix O1 Neo, Omix O1 Icon, TCL 65 inç 4K Google TV ve Onvo 55 inç 4K QLED Google TV yer alıyor.

BİM'de Hangi Telefonlar Satılacak?

BİM'de 13 Mart itibarıyla Samsung Galaxy A17 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alan teleofnda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

TECNO Spark Slim'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 250 TL'ye satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. GTelefonda 5160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Omix O1 Neo'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 450 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üz erinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği mevcut.

Omix O1 Icon'un 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 900 TL'ye satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 33 bin 900 TL fiyata sahip TCL 65 inç 4K Google TV, 17 bin 490 TL fiyatlı Onvo 55 inç 4K QLED Google TV, 9 bin 490 TL fiyata sahip Dijitsu 43 inç Full HD Google TV, 5 bin 490 TL fiyatlı Dijitsu 32 inç HD uydu alıcılı akıllı televizyon da yer alacak.

