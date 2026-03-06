A101'de iPhone 14, Galaxy S24 FE ve Redmi Note 14 Satılıyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101'de iPhone'dan Android telefonlara kadar pek çok model satılıyor. Bunlar arasında iPhone 14, Samsung Galaxy S24 FE, Redmi Note 14, Redmi Note 15T, Galaxy S25 Ultra, Galaxy A36, Galaxy A17, TECNO Spark 40, TECNO Spark 30 Pro ve dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 14, Galaxy S24 FE ve Diğer Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 499 TL'ye satılıyor. . 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

Samsung Galaxy S24 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alan telefonda 4.700 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 199 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 81 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Samsung Galaxy A36 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL fiyata satılıyor. 120Hz ekrana sahip telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera yer alıyor. Samsung Galaxy S25 ise 49 bin 999 TL'ye satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta ayrıca 13 bin 499 TL fiyata sahip Galaxy A17, 12 bin 999 TL fiyatlı TECNO Spark 40, 10 bin 999 TL fiyata sahip TECNO Spark 30 Pro, 7 bin 999 TL fiyata sahip TECNO Spark Go 2, 33 bin 299 TL fiyatlı Xiaomi 15T, 15 bin 999 TL fiyata sahip OPPO A6 Pro, 8 bin 499 TL fiyatlı vivo Y04, 7 bin 999 TL fiyatassahip Realme C65 ve 6 bin 499 TL fiyatlı Omix X400 de yer alıyor.

