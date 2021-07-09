Dünyanın En Büyük Kripto Borsası Binance Çin'de Yasaklandı

Binance Çin'de yasaklandı. Dünyanın en büyük kripto para alım-satım borsalarından biri olan Binance, halihazırda Çinli kullanıcılar tarafından erişilemez durumda. Çin'in Binance'e karşı gösterdiği baskı, kripto para borsasını zor durumda bırakıyor.

8 Temmuz'da birçok Binance kullanıcısı hizmetin Çin'de yasaklandığını öğrendi. Kripto para yazarı Colin Wu'ya göre, arka uç API çağrılarının engellenmesi nedeniyle borsanın mobil uygulamasına da erişim kapatıldı.

Asya ülkesinin “büyük güvenlik duvarı” geçtiğimiz günden bu yana kullanıcıların kripto para borsasına erişmesini engelliyor, yani web site yalnızca sanal özel ağ (VPN) hizmeti yardımıyla ziyaret edilebiliyor.

Dünyanın en büyük kripto para marketi olan Binance'in bu yasağı, Çin'de faaliyet göstermesiyle bilinen Huobi ve OKEx gibi rakiplerin daha da büyümesine yol açabilir. Hükümetin bu yerel marketlere yasak koyup koymayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Binance Çin yasağı kripto paraları etkiler mi?

U.Today tarafından bildirildiği üzere, Binance ve diğer popüler kripto para borsaları için anahtar kelime aramaları Haziran ayı başlarında Çin internet hizmetleri tarafından kara listeye alınmıştı. Binance yasağı, Çin'in geçen ay tüm Bitcoin madencilik endüstrisini ortadan kaldırmayı da içeren kripto para baskısının bir parçasını oluşturuyor.

Çin'in Danıştay Mali İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından yayınlanan geçmiş bildiride, hükümetin "Bitcoin madenciliği ve ticaret davranışını durduracak ve bireysel risklerin topluma aktarılmasını kararlı bir şekilde önleyeceği" belirtilmişti.

Şangay Sosyal Bilimler Akademisi baş araştırma görevlisi Li Yi verdiği demeçte, "Bu açıklama, kripto para madenciliği için fazla alan bırakmadı. Çin'deki tüm madencilik faaliyetleri yasaklandığında, işlem gücünün büyük bir kısmı ortadan kalkacağı için Bitcoin'in kaderine yönelik dönüm noktası olacak" demişti.

Çin, yasadışı faaliyetlerde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin rolü konusunda endişeli olan tek ülke değil. Geçtiğimiz haftalarda ABD Hazine Bakanlığı, işletmelerin 10.000 dolardan fazla kripto para birimi işlemlerini İç Gelir Servisi'ne bildirmeleri gerektiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, "Kripto para birimi, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetleri geniş ölçüde kolaylaştırarak zaten önemli bir tespit sorunu oluşturuyor" dedi.

Dünyanın en büyük borsası başlangıçta Çin merkezliydi, ancak daha sonra 2017 kripto yasağı nedeniyle yurt dışına taşınmak zorunda kaldı. Çin'in yasağına ek olarak Binance ayrıca dünya çapında da ciddi düzenleyici incelemeleriyle karşı karşıya. Birden fazla İngiltere bankası bu haftanın başlarında ticaret platformuna yapılan ödemeleri engelledi.