Bing Günlük 100 Milyon Aktif Kullanıcıyı Geçmeyi Başardı

Microsoft'tan Yusuf Mehdi'ye göre Bing, sohbet robotu yapay zekâsının lansmanından bir ay sonra günlük 100 milyon aktif kullanıcıyı geçti. Teknoloji devi yeni nesil sürümünü yayınladıktan sonra, geçmişte Bing'i kullanmayanlar bile aramalarında Bing'e güvenmeye başladı. Mehdi, Bing'in günlük aktif kullanıcılarının üçte birinin arama motorunu yeni kullanmaya başladığını belirtti.

Yusuf Mehdi, "Yeni Bing'in gördüğü bu ilgiyi, aramanın yeniden keşfedilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzün ve Arama + Yanıtlar + Sohbet + Oluşturma'yı tek bir deneyimde birleştiren benzersiz değer önerimizin doğrulanması olarak görüyoruz." dedi.

Rakamlardaki artışa ek olarak Microsoft, daha fazla insanın daha fazla arama yapmasıyla etkileşimde de bir büyüme yaşıyor. Şirket bu zafer için iki faktöre güveniyor; bunlardan ilki Edge'in kullanımındaki artış, büyük olasılıkla Bing'in sohbet yapay zekasının yeni bir özellik olarak eklenmesiyle desteklendi. Ayrıca Prometheus yapay zekâ modelinin kullanılmaya başlanmasının Bing'in arama sonuçlarını daha alakalı hâle getirdiğini, bu nedenle insanların arama motorunu daha fazla kullandığını ya da en azından denediğini söyledi.

Google Rekabette Karşılık Vermek İstiyor

Görünüşe göre, Bing'in günlük önizleme kullanıcılarının yaklaşık üçte biri her gün sorguları için sohbet yapay zekâsını kullanıyor. Microsoft'a göre yeni Bing'i tanıttığından bu yana 45 milyondan fazla sohbet ile oturum başına ortalama üç sohbet gerçekleşiyor. Ayrıca tüm sohbet oturumlarının %15'inde kullanıcılar yeni içerik oluşturmak için Bing'i kullanıyor. Bing'in yapay zekâlı sohbet robotunun mobil cihazlarda kullanıma sunulması da arama motorunu yeni bir popülerlik seviyesine taşıdı ve kullanıma sunulmadan önceki günlük aktif kullanıcı sayısında altı kat artışa yol açtı.

Microsoft, bu yılın başlarında Bing'e bir yapay zekâ sohbet botu entegre ederek arama motoruna Google'a karşı rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu silahı vermiş oldu. Bununla birlikte Google'ın kendi sohbet robotunu piyasaya sürme planları var ve geçen ay Bard adlı bir sohbet yapay zekâsını tanıttı. Bard, resmî olmayan ilk çıkışında pek de başarılı sonuçlar veremedi ancak Google, kullanıma sunulmadan önce sohbet botunun yanıtlarını iyileştirmek için çalışanlarla birlikte çalışıyor.