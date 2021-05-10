BioNTech Aşısı Varyantlara Etkili mi? Şirketten Açıklama Geldi

BioNTech aşısı varyantlara etkili mi? Alman şirketten gelen son açıklama, daha büyük riskler barındıran Covid-19 varyantlarını ele aldı. Şirket, mRNA temelli Covid-19 aşısı için herhangi bir değişiklik olup olmayacağını değerlendirdi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından ortaklaşa geliştirilen mRNA Covid-19 aşısı hakkında kritik bir açıklama geldi. BioNTech'in yaptığı açıklama sonrasında Covid-19 aşısının virüs varyantları üzerindeki etkisi de doğrulanmış oldu.

BioNTech aşısı varyantlara hala etkili

Hürriyet'te yer alan habere göre, BioNTech aşısının Covid-19 ve varyantlarına karşı etkisi hala devam ediyor. Şirket açıklamasında, "Bugüne kadar BioNTech’in mevcut Covid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" denildi.

Son dönemde ortaya çıkan virüs varyantlarının aşı üzerindeki etkisi de merak ediliyordu. Alman şirketten gelen açıklama doğrultusunda, herhangi bir değişikliğin gerek olmadığına dikkat çekildi.

Şirket açıklamasının devamında ise Singapur'a yeni bir mRNA aşı üretim hattı kuracağını aktardı. Güneydoğu Asya için bölgesel bir merkez olacak Singapur ofisi, 80 kişilik istihdamın önünü açacak.

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, Singapur'un ideal bir üretim merkezi olacağına inandığını belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisini değiştirdi

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavi rehberinde bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile birlikte uzun bir süredir tartışmaların odağı haline gelen sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin ilacı rehberden çıkarıldı.

Bazı sıtma türlerinin engellenmesi ve tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak. COVID-19 hastalarına hastanede ve evde söz konusu ilaç verilmeyecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu ilacın ağır yan etkileri olduğu ve COVID-19'a karşı etkili olmadığını söylemişti.

Türk Tabipleri Birliği, bu nedenle sıtma ilacının tedavi rehberinden çıkarılmasını talep etmişti. Sağlık Bakanlığı, talep ve itirazları inceledikten sonra COVID-19 tedavi rehberini güncelledi. Güncellenen rehberde hidroksiklorokin ilacına yer verilmedi.

TTB'nin açıklamasında "Hidroksiklorokin kalp ritminde bozulmalara (QT aralığının uzaması, ventriküler taşikardi) neden olabilmektedir. Bu yan etki özellikle ileri yaşta, kalp hastalığı olanlarda, bu tür yan etkiye yol açabilecek diğer ilaçları alanlarda, kanda elektrolit bozukluğu olanlarda daha sık görülebilmektedir" denildi.