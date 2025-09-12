3 Yıldır Bekleniyordu: BioShock Filminin Hikayesi Ortaya Çıktı

Duyurulmasının ardından bu yana üç yıl geçtikten sonra BioShock serisinin filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Serinin hayranları filmin çıkışını sabırsızlıkla beklerken BioShock'un senaryosunun hangi hikâyeden hareketle şekilleneceği açıklığa kavuştu.

BioShock Filmi, İlk Oyuna Odaklanacak

BioShock serisi duyurulduktan sonra uzun bir sessizlik oluşmuştu. Yapımcı Roy Lee, hayranları düşündüren bu sessizliği yaptığı açıklama ile sona erdirmişti. Ne var ki bu açıklama, filmi bekleyenleri pek de sevindirecek olumlu bir gelişme içermiyordu.

Lee, açıklamasında filmin bütçesinin düşürüldüğünü ve bu nedenle daha küçük çaplı bir şeye dönüşeceğini belirtmişti. Söz konusu açıklamanın üzerinden de oldukça uzun zaman geçti. Lee, hayranların beklentileri yok olmak üzereyken bir kez daha açıklamada bulundu.

Lee, bu seferki açıklamasında projenin ne aşamada olduğuna dair soru işaretlerini giderdi. "Netflix her şeyi gizli tutmamızı istiyor" ifadelerini kullanan Lee, yine de film hakkında birkaç önemli bilgi paylaştı. Aktarılanlara göre filmin bu kadar gecikmesi, senaryonun şimdiye kadar tamamlanmamış olmasından kaynaklanıyor.

Yönetmen Francis Lawrence de şu anda BioShock için uygun değil. Bunun Açlık Oyunları ile meşgul olmasından kaynaklandığı söyleniyor. Yeni Açlık Oyunları filmi (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) bittiğinde senaryonun hazır olması bekleniyor. Senaryo hakkında verilen tek bilgi ise ilk BioShock oyununa dayanacak olması ile sınırlı kaldı.

Aslına bakılacak olursa BioShock ilk duyurulduğunda devamında büyük bir film serisini de getireceği düşünülüyordu. Oyun gerçekten de yeni bir evren oluşturacak kadar zengin bir içerik sunuyor. Uyarlama eğer bu kadar bekletilmeseydi muhtemelen bu ihtimaller hâlâ konuşuluyor olacaktı.

Yine de film çıktığında yeniden bu yönde beklentilerin oluşması muhtemel. O zamana kadar bunları konuşmanın anlamı yok gibi görünüyor. Peki, sizin BioShock filmine dair nasıl bir beklentiniz var? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.