HBO Max'e Zam Geliyor! Şifre Paylaşımı Ortadan Kalkacak

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, HBO Max'i uygun fiyatlı bulan kullanıcıları yakında tekrar düşündürecek bir açıklamada bulundu. Zaslav, fiyatların düşük olduğunu belirterek HBO Max'in abonelik ücretini zamanla arttırma yönünde bir planları olduğunu dile getirdi. Platform, bununla beraber şifre paylaşımını da sona erdirecek bir adım atıyor.

HBO Max Abonelik Ücreti İçin Zam Yolda

Warner Bros. Discovery CEO'su Zaslav, bir konferansta yüksek kaliteli içerikler sunması gibi nedenlerle kullanıcıların HBO Max'i tercih ettiğini ifade etti. Ayrıca bu içerik kalitesine rağmen HBO Max'in abonelik ücretlerinin çok düşük olduğunu, daha yüksek bir fiyatlandırma olması gerektiğine vurgu yaptı.

HBO Max'in 2026 yılına kadar 150 milyon haneye ulaşacağı öngörüsünü paylaşan Zaslav, abonelik ücretlerini de yavaş yavaş arttıracaklarını belirtti. Buna ek olarak, kullanıcıların daha fazla ödeme yapmasını sağlamak için dijital yayın platformunun bir tedbiri daha devreye alacağına işaret etti.

Aktarılan bilgilere göre HBO Max abonesi olmayanlar, platforma abone olan arkadaşlarının hesabını kullanarak platformda yer alan dizi, film, belgesel ve benzerlerini izleyemeyecek. Bu, HBO Max'in rakiplerinin uzun zamandır uyguladığı bir yöntemdi. Hatta bu konuda en katı tedbir alan platformlardan biri Netflix olmuştu.

Netflix'in şifre paylaşımını engellemek için aldığı tedbir, hesap sahibinin kendi evi dışında platforma erişmesini önlemeyi içeriyor. Netflix abonesi başka bir yere gittiğinde ise doğrulama yoluyla hesabına yine erişim sağlayabiliyor. Her ay düzenli olarak ödeme yapılan bir platforma erişmek için bu kadar uğraşmak, kullanıcılar arasında büyük tartışma konusu olmuştu.

Abonelerden gelen tepkiler, Netflix'i kararından vazgeçirmek için pek de yeterli olmamıştı. HBO Max'in kullanıcılardan gelecek tepkileri nasıl değerlendireceği ise oldukça merak ediliyor. Kullanıcılara Netflix gibi platformlara kıyasla daha fazla esneklik sağlayıp sağlamayacağı ilerleyen süreçte belli olacak.