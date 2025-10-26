Bir Dönem Daha Bitiyor: Toyota Efsane Modelinin Fişini Çekiyor!

Toyota'nın sevilen modeli Supra, global çapta pek çok hayranı bulunan ve çeşitli projelerde adından sıkça bahsettiren bir model olmuş durumda. Son olarak markanın BMW ile işbirliği yaparak pazara sunduğu Supra modeli de takdirleri toplarken Toyota sevilen modele veda vaktinin resmi olarak geldiğini bildirdi. İşte detaylar...

Toyota Supra İçin Yolun Sonu: Efsane Üretimden Kalkıyor!

Toyota, performans tutkunlarının kalbinde ayrı bir yere sahip olan GR Supra’nın üretimini Mart 2026’da sonlandıracağını resmen duyurdu. Markanın kısa açıklamasında, müşterilere “Supra üretimi Mart 2026’da sona erecek. Destekleriniz için teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

Böylece 2019’da Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılarak efsane dönüşünü yapan beşinci nesil Supra’nın hikayesi altı yılın ardından tamamlanmış olacak. Toyota, bu vedayı “Final Edition” adıyla özel bir seriyle taçlandırıyor. ABD’de satışa sunulacak versiyon, 3.0 litrelik turbo beslemeli altı silindirli B58 motor ile 382 beygir güç ve 386 lb-ft tork üretiyor.

0-100 km/s hızlanması yalnızca 3,9 saniye olan araç 69 bin 745 dolarlık fiyat etiketiyle vitrinlerdeki yerini alacak. Avrupa ve Japonya pazarına özel Final Edition’lar ise çok daha limitli. Toyota yalnızca 300 adet üretim yapacak ve bu versiyonlarda motor 429 beygir ve 420 lb-ft tork değerlerine ulaşacak.

Ancak bu güçlü varyantlar Amerikan pazarına sunulmayacak. 2019’da satışa çıkan Supra, BMW Z4 ile paylaşılan platformu sayesinde modern bir spor otomobil kimliği kazandı. İlk etapta sadece 3.0 litrelik altı silindirli motorla satışa sunulsa da 2021’de 2.0 litrelik dört silindirli versiyon da ürün gamına eklendi. Üstelik zamanla altı ileri manuel şanzıman seçeneği de geri döndü ve saf sürüş keyfi yeniden canlandı.

Her ne kadar üretim sona eriyor olsa da, Toyota cephesinde Supra isminin tamamen rafa kaldırılmadığı açık. Şirket “yerine gelecek yeni bir model” için ipuçları veriyor. Bu da Supra’nın gelecekte tamamen elektrikli veya hibrit bir formda yeniden doğabileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...