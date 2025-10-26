Şaka Değil: Elektrikli Otomobilleri Şarj Eden Otoyol Kullanıma Açıldı!

Fransa dünyada bir ilki gerçekleştirerek elektrikli otomobilleri kablosuz olarak şarj edebilen yeni otoyolunu hizmete sundu. Bu yeni otoyol sistemi ile birlikte elektrikli otomobillerdeki menzil sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Otoyolu Hizmete Açıldı!

Paris’in 40 kilometre güneybatısında yer alan A10 otoyolunun bir bölümünde, VINCI Autoroutes öncülüğünde “Sürerken Şarj Et” (Charge as you drive) projesi başlatıldı. Electreon, VINCI Construction, Gustave Eiffel Üniversitesi ve Hutchinson ortaklığında yürütülen bu çalışma elektrikli ulaşımın geleceğine yön verecek nitelikte görülüyor.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik test bölgesine yerleştirilen bobinler, farklı tipteki araçların (kamyon, otobüs, binek, ticari) seyir halindeyken şarj olmasını sağlıyor. Laboratuvar aşamasını başarıyla tamamlayan proje artık gerçek trafik koşullarında test ediliyor. İlk veriler umut verici zira sistem, optimum koşullarda anlık 300 kW, ortalama ise 200 kW güç aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Electreon CEO’su Oren Ezer sistemlerinin “hareket halindeyken en yüksek güç aktarımı yapan ve en güvenilir teknoloji” olduğunu belirterek, bu standartta başka bir teknolojinin henüz bulunmadığının altını çizdi. Otoyol yüzeyinin altına yerleştirilen bobinler manyetik alan oluşturuyor.

Üzerinden geçen ve alıcı bobine sahip araçlar bu manyetik alan sayesinde elektrik akımı üreterek bataryalarını doldurabiliyor ya da doğrudan motorlarını besleyebiliyor. Bu sayede sürücüler, sabit şarj istasyonlarında durmadan yollarına devam edebiliyor. Sistem araçların durmasına gerek kalmadan enerji aktarımı sağladığı için bataryaların daha küçük tasarlanmasına olanak tanıyor.

Bu da araçların daha hafif olmasını, özellikle kamyonlar için taşıma kapasitesinin artmasını ve bataryalarda daha az hammadde kullanımını mümkün kılıyor. Fransa’daki bu otoyol, dünya genelinde dinamik şarj teknolojisinin otoyol ölçeğinde uygulandığı ilk örnek. Ancak benzer testler Almanya, İtalya, İsveç, ABD, Çin, Güney Kore ve İsrail’de de sürüyor.

Almanya 2025 yazında A6 otoyolunda 1 kilometrelik bir pilot şarj hattı kurmayı planlarken İtalya Lombardiya bölgesinde “Arena del Futuro” projesiyle benzer denemelere devam ediyor. Pilot aşamada sistemin dayanıklılığı, güç aktarımı, bakım gereksinimi ve maliyet verileri toplanmaya devam edecek. Uzmanlara göre, bu proje başarılı olursa gelecekte uzun mesafeli taşımacılıkta büyük bataryalara veya dev şarj istasyonlarına olan ihtiyaç önemli ölçüde azalabilir.