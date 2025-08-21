Bir Garip Rekor: Ford Transit (SuperVan) Nürburgring Rekorunu Kırdı!

Ford'un elektrikli şov aracı olan Transit SuperVan, Nürburgring pistinde adeta şov yaptı. Markanın şov amaçlı kullandığı ve tamamen Transit altyapısına sahip olan bu model şaşırtıcı gücü ve yol tutuş performansıyla otomobil tutkunlarının dilinden düşmüyor. Peki otomobil son Nürburgring ziyaretinde hangi rekora imza attı? İşte detaylar...

Ford SuperVan 4.2, Nürburgring’de Taş Üstünde Taş Bırakmadı!

Ford’un elektrikli gösteri aracı SuperVan 4.2, Nürburgring Nordschleife’de elde ettiği dereceyle tarihe geçti. Mustang GTD’den bile hızlı olan minibüs görünümlü bu dev süper otomobilleri dahi geride bıraktı. Normalde ticari taşımacılık için üretilen Transit platformu üzerine geliştirilen SuperVan 4.2 profesyonel yarış pilotu Romain Dumas ile piste çıktı.

Sonuç ise 6 dakika 48.42 saniyelik tur zamanı oldu. Bu derece kısa süre önce açıklanan Mustang GTD’nin süresinden 4 saniye daha hızlı. SuperVan’ın elde ettiği dereceyi yol otomobilleriyle kıyaslamak tam anlamıyla adil olmasa da sonuç oldukça dikkat çekici. Zira Corvette ZR1X, Porsche 911 GT3 RS ve Lamborghini Aventador SVJ gibi pist canavarlarını geride bırakan elektrikli minibüs Mercedes-AMG GT Black Series’in de yalnızca yarım saniye gerisinde kaldı.

Böylece Ford elektrikli gücün sınırlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ford bu denemeyle yalnızca rekor kırmakla kalmadı aynı zamanda bir televizyon efsanesine de saygı duruşunda bulundu. 2005’te yayınlanan ünlü Top Gear bölümünde Sabine Schmitz alçaltılmış bir Transit ile Nürburgring’de tur atmış ve büyük ses getirmişti.

Ford’un F1 ve demo programları yöneticisi Michael Norton “Bir Ford Transit’i Nürburgring’de görmek uzun zamandır hayalimizdi. Bu başarıyı Sabine’in anısına armağan ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Dört elektromotora sahip olan SuperVan 4.2 2 tonun üzerindeki ağırlığına rağmen 2 bin beygirden fazla güç üretiyor.

Aracın aerodinamik yapısı sayesinde yere adeta yapışması ona büyük avantaj sağlıyor. Romain Dumas bu aracı “minibüs kılığında bir hiper otomobil” olarak tanımlarken SuperVan’ın 2023’teki Pikes Peak Tırmanma Yarışı’ndaki zaferini de hatırlatıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...