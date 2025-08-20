Telefonun Ötesinde: Xiaomi Elektrikli Araçlardan Ne Kadar Kazandı?

Xiaomi kısa süre önce giriş yaptığı otomobil sektöründe büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Adeta sipariş yetiştiremeyen Xiaomi ikinci çeyrek için etkileyici finansal sonuçlar açıkladı ve kalabalık elektrikli araç pazarına girişinin sadece bir deneyden ibaret olmadığını gösterdi.

Xiaomi Elektrikli Araçlardan Elde Ettiği Geliri Açıkladı!

Xiaomi’nin elektrikli araç iş kolu ikinci çeyrekte 20,6 milyar yuan (yaklaşık 2,45 milyar euro) gelir elde etti. Bu bir önceki çeyreğe göre yüzde 14, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 232 artış anlamına geliyor. Buradaki dikkat çekici nokta, şirketin ilk modeli SU7’yi 2024’ün ikinci çeyreğinin sonlarına doğru satışa çıkarmış olması.

Kârlılık açısından bakıldığında otomotiv sektörü, özellikle yeni girenler için zorlu bir alan. Ancak Xiaomi şimdiden umut verici sinyaller veriyor. Elektrikli araçlar ve yapay zekâ ürünlerini kapsayan “yenilikçi iş kolları” bölümünde brüt kâr marjı yüzde 26,4’e yükseldi.

Bu oran, ilk çeyrekteki yüzde 23,2’nin oldukça üzerinde. Bölüm hâlâ faaliyet zararı açıklasa da, zarar 500 milyon yuandan 300 milyon yuana gerileyerek Xiaomi’nin denge noktasına hızla yaklaştığını gösterdi.

Bu finansal başarı, doğrudan araç teslimatlarıyla paralel ilerledi. Xiaomi, ikinci çeyrekte 81.302 elektrikli araç teslim ederek rekor kırdı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 198 artış demek.

Satışların büyük kısmını, 28 Mart 2024’te resmi olarak tanıtılan SU7 elektrikli sedan modeli oluşturdu. Şirket, sedan başarısıyla yetinmeyip ürün gamını genişletmeye de devam ediyor. Xiaomi, 26 Haziran’da ilk elektrikli SUV modeli YU7’yi tanıttı ve aracın teslimatları 6 Temmuz’da başladı.

Artan talebi karşılamak için fiziksel ağını da büyüten şirket, Haziran ayı sonu itibarıyla 92 şehirde toplam 335 satış mağazası açtı.