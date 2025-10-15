Bir Garip Sorun: iPhone 17 Pro Modellerinin Renkleri Değişiyor!
iPhone 17 ailesinin kozmetik sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar zamanla telefonun renginin açıldığını bildiriyor. İşte detaylar...
iPhone 17 ailesi geçtiğimiz Eylül ayında tüketiciler ile buluştu. Yeni kasa materyali, renk seçenekleri ve kamera düzenleri ile dikkatleri çeken modeller çizilme ve flaş konumu sorununun ardından farklı bir sorunla tekrar gündeme geldi. iPhone 17 Pro ailesinin rengi kullandıkça değişiyor! İşte konuyla ilgili detaylar...
iPhone 17 Pro Serisinde Renk Atması Sorunu Gündem Oldu!
Apple’ın yeni iPhone 17 Pro serisi, tanıtıldığı günden bu yana özellikle “kozmik turuncu” rengiyle büyük ilgi görmüştü. Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların kafasını karıştırdı. Bazı iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max sahipleri cihazlarının turuncu renginin zamanla rose gold tonuna dönüştüğünü iddia ediyor.
⚠️ ESTOY FLIPANDO ⚠️— Jose Morales Ros (@geekdegafas) October 14, 2025
A algunos usuarios se les está tiñendo de rosa los iPhone 17 Pro de color naranja 🤨
Y no son pocos. Os pongo algunos vídeos, incluso alguno de España.
¿Qué opinas?
Créditos | TikTok
Williamofficial . sagi
Miostoo
Juanjovb89
Eduardbbc21 pic.twitter.com/nSln0DYPCU
Reddit’te paylaşılan gönderilerde renk değişiminin özellikle çerçeve ve kamera yuvası gibi cihazın temasın yoğun olduğu bölgelerinde başladığı görülüyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni alüminyumun hava ile temas etmesi sonucu oluşan oksidasyon olabilir. Normalde Apple bu tür tepkimeleri önlemek için anodize sızdırmazlık katmanı uyguluyor.
Ancak görünüşe göre bazı üretim partilerinde bu koruyucu tabaka tam olarak kapatılmamış olabilir. Bu da açıkta kalan yüzeylerin kimyasal reaksiyona girerek ton değiştirmesine yol açıyor. Apple şu ana kadar renk değişimi sorunuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu, 17 Pro serisinde yaşanan ilk kullanıcı şikayeti değil.
Geçtiğimiz haftalarda da bazı kullanıcılar kamera çerçevesinde oluşan çizikler nedeniyle şikayetçi olmuş Apple ise bu durumu “malzeme aktarımı” olarak açıklamış ve yüzeyin bezle silindiğinde düzelebileceğini söylemişti. Bu noktada çıkan sorunlar için anormal ifadesi kullanmak doğru değilken normal demekte doğru değil.
Zira Apple yeni 17 Pro ailesi ile birlikte aslında kasa tipi materyalinde değişikliğe gitti. Konuyla ilgili testler üretim öncesinde yapıldı ancak bazen büyük sorunlar kullanıcı testleri olmadan fark edilemiyor. Bu sebeple kasa materyaliyle ilgili olarak daha farklı sorunların da ilerleyen günlerde fark edilmesi muhtemel.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...