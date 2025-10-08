iPhone 17 Çizik Sorununa Çözüm Ancak Sadece Teşhir Cihazlarında Geçerli!

Apple, iPhone 17 Pro modellerinde kullanıcıların son haftalarda sıkça dile getirdiği çizik şikayetlerinin ardından dikkat çeken bir adım attı. Şirket mağaza teşhir cihazlarında oluşan yüzey izlerinin önüne geçmek için yeni bir teşhir sistemi test etmeye başladı. Ancak bu çözüm sadece teşhir cihazlarını kapsıyor. İşte detaylar...

Apple’dan iPhone 17 Pro İçin Yeni Adım: MagSafe Halkaları Yenileniyor!

Son aylarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar bazı Apple mağazalarındaki iPhone 17 Pro modellerinin arka yüzeyinde ince dairesel izler oluştuğunu ortaya koymuştu. Kullanıcılar bu durumu “çizik” olarak değerlendirirken Apple sorunun üretim hatası olmadığını açıkladı.

Şirkete göre bu izler MagSafe şarj standındaki silikon kaplamadan telefona geçen mikroskobik kalıntılardan kaynaklanıyor ve temizlikle kolayca giderilebiliyor. Ancak şirketin yaptığı açıklama sorunun yalnızca mağaza teşhir ürünlerinde değil bazı kullanıcı cihazlarında da görüldüğünü doğrular nitelikteydi.

Apple yaşanan durumun ardından ilk olarak Fransa’daki mağazalarda teşhir sistemini değiştirmeye başladı. Yeni düzenlemede iPhone’lar doğrudan MagSafe yüzeyine temas etmiyor arada özel koruyucu tabanlar bulunuyor. Bu sayede teşhirdeki cihazların yüzeylerinde kalıntı veya iz oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak şirket bu sistemin diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla şu anda bu önlem yalnızca Fransa’daki vitrindeki iPhone’larla sınırlı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...