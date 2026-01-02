1 Uçakta Kaç Kişi Çalışıyor? Türk Hava Yolları'ndan Şaşırtıcı Sonuç!

Havayolu sektöründe son dönemde paylaşılan bir veri, bilet fiyatları ve hizmet kalitesi arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. Uçak başına düşen çalışan sayıları, farklı havayollarının nasıl konumlandığını net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle Türk Hava Yolları özelinde ortaya çıkan tablo, tartışmayı “verimlilik”ten çok “iş modeli” eksenine taşıyor. İşte detaylar…

THY’de Dikkat Çeken Rakam: Uçak Başına Çalışan Sayısı Ne Anlatıyor?

Paylaşılan verilere göre Türk Hava Yolları, uçak başına yaklaşık 129 çalışan ile operasyon yürütüyor. Bu rakam kabin ekiplerinden yer hizmetlerine, teknik bakımdan operasyonel planlamaya kadar geniş bir yapıyı kapsıyor. THY’nin ortalamanın üzerinde çalışan sayısıyla çalışması markanın tam hizmet modelinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Karşılaştırma yapıldığında fark daha net hale geliyor. Düşük maliyetli havayollarının öncülerinden Ryanair, uçak başına 43 çalışan ile faaliyet gösteriyor. Bu yapı ikramın sınırlandırıldığı, hızlı dönüş sürelerinin önceliklendirildiği ve maliyet optimizasyonunun merkezde olduğu bir sistemi yansıtıyor.

Benzer şekilde AirAsia gibi düşük maliyetli taşıyıcılarda da çalışan sayıları görece düşük seviyelerde seyrediyor. THY’nin konumlandığı segmenti anlamak için premium havayollarına bakmak daha sağlıklı bir karşılaştırma sunuyor.

Örneğin Singapore Airlines, uçak başına yaklaşık 150 çalışan ile hizmet veriyor. Bu rakam, yüksek servis kalitesi, detaylı kabin hizmetleri ve operasyonel mükemmeliyet hedefinin bir yansıması olarak görülüyor. THY’nin 129 çalışanlık yapısı da bu premium çizgiye yakın bir konumda yer alıyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...