Rockstar Games'in Başı Dertte: Birleşik Krallık Başbakanı Talimat Verdi

Rockstar Games çatısı altında yaşanan kriz, şimdi de Birleşik Krallık parlamentosuna taşındı. Başbakan Kier Starmer, şirkete yönelik bir incelemenin başlatılması talimatını verdi. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Birleşik Krallık'tan Rockstar Games Şirketine İnceleme Talimatı

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başında yaklaşık kırk kadar Rockstar Games çalışanı, şirketten yapılan açıklama ile gizlilik ilkesini Discord üzerinden yaptıkları konuşmalar ile ihlâl ettikleri gerekçesi ile kovulmuşlardı. Söz konusu çalışanlar bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını iddia edip, protestolara başlamışlardı. Bu protestolara, IWGB (Büyük Britanya Bağımsız İşçiler Birliği) ve şirket içinden diğer çalışanlar da destek vermişlerdi. Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan Discord yazışmaları ile işten çıkartma kararına Discord üzerinden yapılan konuşmalar ile iş ortamındaki değişiklikler üzerine fikir beyanında neden olduğu ortaya çıkmıştı. Şirket çalışanlarından birinin bu fikir beyanlarını yönetmine ulaştırması ise krizin fitilini ateşlemişti.

Şu an için durum bir çözüme kavuşabilmiş değil, ama Birleşik Krallık parlamento oturumu sırasında Chris Murray isimli bir milletvekili tarafından Başbakan Kier Starmer'a söz konusu suçlamalar hakkında bir soru yöneltti. İşten çıkartmaların ardından Rockstar Games şirketi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Murray, istihdam kanununun dışına çıkmadıkları konusunda yeterli teminatı vermeyi başaramadıklarını ve sendika oluşturmayı baskılama konusunda endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Sonrasında ise Starmer'a kazanımları fark etmeksizin tüm şirketlerin Birleşik Krallık istihdam kanununa uymaları ve tüm çalışanların bir sendikaya katılma hakkı olduğu konusunda kendisine katılıp katılmadığı sordu. Birleşik Krallık Başbakanı ise konunun hayli endişe verici olduğunu söyledi: "Her işçi bir sendikaya üye olma hakkına sahiptir ve biz işçi haklarını güçlendirmeye ve sendika üyesi oldukları için haksız sonuçlarla karşılaşmamalarını sağlamaya kararlıyız. Bakanlarımız, [Murray]'ın gündeme getirdiği özel durumu inceleyecek ve kendisine gelişmeler hakkında bilgi verecektir."

Yani buradan anlayacağımız üzere Birleşik Krallık hükümeti, Rockstar Games şirketi ile ilgili bir inceleme başlatmak için harekete geçti. Bakalım bu incelemelerin sonucunda neler yaşanacak ve Amerika menşeli şirket ne ile karşı karşıya kalacak? Gelişmeleri takipte olacağız.