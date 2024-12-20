350 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Kütüphanenize Ekleyin

Steam ve GOG ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında MMORPG türündeki Black Desert ve aksiyon RPG türündeki Chicken Assassin: Reloaded isimli yapımlar ücretsiz hâle geldi.

Black Desert oyununu 6 Ocak 2025 TSI 21.00'e kadar Steam kütüphanenize, Chicken Assassin: Reloaded'ı ise 22 Aralık 2024 tarihine kadar GOG hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Black Desert Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Black Desert sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Chicken Assassin: Reloaded Ücretsiz Nasıl Oynanır?

GOG 'u açın.

'u açın. Hesabınıza giriş yapın.

Chicken Assassin: Reloaded sayfasını ziyaret edin.

"Go to giveaway" butonuna basın.

Açılan sayfadan "Add to library" seçeneğini seçin.

Oyun kütüphanenize eklenecektir.

Black Desert Nasıl Bir Oyun?

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Black Desert, MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun hızlı tempolu ve aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. 80 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunda savaşın yanı sıra balıkçılık, çiftçilik, ticaret ve daha fazlası bulunuyor.

Chicken Assassin: Reloaded Nasıl Bir Oyun?

Chicken Assassin: Reloaded'da Mean isimli bir tavuk, kız arkadaşını kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya adım atıyor. Aksiyon RPG türündeki yapım çok basit bir oynanışa sahip. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerliyoruz.

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