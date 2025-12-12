Çok Sevilen MMORPG Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarını sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak bir oyun ücretsiz hâle geldi. Black Desert isimli oyunu eğer kısa bir sürenin ardından yeniden ücretli hâle gelmeden kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen size ait olacak ve dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Black Desert Ücretsiz Oldu

Black Desert, Steam'de ücretsiz oldu. Kampanya 18 Aralık 2025 saat 00.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda oyun tekrar ücretli olduğunda bile kütüphanenizde kalmaya devam edecek ancak son tarihten önce oyunu kütüphaneye eklemezseniz oynamak için ödeme yaparak satın almak zorunda olacaksınız.

Black Desert Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan Black Desert normalde 4.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer oyunu şimdi alırsanız 212 TL tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor. Black Desert'i ücretsiz olarak almak için yapmanız gerekenler ise Steam'den oyunun sayfasına gidip "Hesaba ekle" seçeneğine basmaktan ibaret.

Black Desert Fragmanı

Black Desert Nasıl Bir Oyun?

Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayınlanan Black Desert, MMORPG türünde bir oyun. Kaliteli grafikler ve sürükleyici bir oynanış sistemine sahip olan bu oyun, yüksek tempolu ve aksiyon dolu bir savaş ortamı dolayısıyla zamanın nasıl geçtiğinin bile farkına varmamanıza neden oluyor. Kendi karakterinizi oluşturup büyük haritada yaratıklarla savaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte balıkçılık, çiftçilik ve ticaret de yapabiliyorsunuz.

Black Desert Minimum Sistem Gereksinimleri