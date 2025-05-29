Black Panther Oyunundan Hayal Kırıklığı Yaratan Gelişme

Electronic Arts (EA), uzun süredir üzerinde çalışılan Black Panther oyununun geliştirme sürecini durdurduğunu ve oyunu geliştiren stüdyo Cliffhanger Games'i kapattığını duyurdu. Stüdyoda kaç kişinin çalıştığı, bu karardan ne kadarının etkilendiğine dair resmi bir veri açıklanmadı.

EA Entertainment Başkanı Laura Miele, çalışanlara kararı tebliğ etmek üzere gönderdiği e-postada, odaklarını keskinleştirmek ve yaratıcı enerjilerini en önemli büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla böyle bir karar aldıklarını vurguladı.

Aslında bunun anlamı, şirketin başka öncelikleri olmasıydı. Şu sıralar en çok önem verdikleri projeler şöyle:

Battlefield

Skate

Apex Legends

The Sims

Diğer Marvel Projesi Iron Man de İptal Olacak Mı?

Black Panther oyunu hakkında pek fazla bilinmiyordu. 2023'te bir duyuru yapıldı ve oyun tanıtıldı. Aksiyon ve macera temalı ve solo deneyim olacağı, verilen iş ilanından anlaşılmıştı. Şimdi oyunun iptal edileceği kesinleşti. Diğer Marvel oyunlarının da aynı kaderi yaşayıp yaşamayacağı hakkında açıklama yapan Miele şöyle dedi:

Marvel ile ortaklığımız güçlü olmaya devam ediyor ve çoklu oyunlu, uzun vadeli işbirliğimiz devam edecek. Marvel ve EA arasındaki anlaşma, Iron Man ve adı açıklanmayan üçüncü bir oyunla birlikte Black Panther'i de içeren bir anlaşmanın parçasıydı. Söz konusu ortaklığın Motive Studios liderliğinde gelecekteki Marvel oyunlarıyla devam edeceği kesinleşti. Motive'de geliştirilen Iron Man oyununa ve üçüncü Star Wars: Jedi oyununa yatırım yapmaya devam edileceği, BioWare'in ise bir sonraki Mass Effect oyunu üzerinde çalıştığı belirtildi.

EA Games 300 Kişiyi İşten Çıkardı

Son işten çıkarma dalgasından etkilenen kişi sayısı açıklanmamakla beraber, geçtiğimiz aylarda EA Games'in 300 kişiyi işten çıkardığı biliniyor. Bunun 100 kişilik kısmı Respawn kanadında gerçekleşti. Önceki yıllarda da bu "yeniden yapılanma" süreci devam etti. 2024'te EA genelinde gerçekleşen büyük yapılanma kapsamında 670 çalışan işten çıkarıldı. 2023'te ise BioWare'de 50, Codemasters'da ise belirsiz sayıda işten çıkarma yapıldı.

Son olarak 2025'in başlarında da BioWare yeniden yapılandırıldı ve bazı geliştiriciler farklı projelere yönlendirilirken, diğerleri işten çıkarıldı. İlaveten tüm remote (evden çalışma) çalışanlar, ofise geri çağrıldı.