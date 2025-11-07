AirPods Max Rakibi Kulaklık Tanıtıldı! 155 Saatlik Pil Ömrü Var

Black Shark Fengming S1 tanıtıldı. Yeni kablosuz kulaklık, Apple'ın AirPods Max isimli kulaklığına çok benzeyen bir tasarıma sahip. Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, uzun bir kullanım süresi, gürültü engelleme ve daha birçok özellik ile ön plana çıkıyor.

Black Shark Fengming S1 Özellikleri

Black Shark Fengming S1, 3D uzamsal ses desteği ile birlikte geliyor. Birisiyle sesli görüşme gerçekleştirirken karşı tarafın sözlerini sanki yanınızda konuşuyormuşsunuz gibi duymanıza imkân tanıyan bu özelliğin avantajını özellikle oyun oynarken görüyorsunuz. FPS oyunlarında genellikle düşmanların nereden geldiğini bilmek için sese çok önem verilir. Bu kulaklık, düşmanların ayak seslerinin nereden geldiğini belirlemenize yardımcı olarak hızlı tepki vermenizi sağlıyor.

Kulaklığın basları çok güçlü bir şekilde verdiği iddia ediliyor. Bu sayede müziklerdeki ayrıntıları çok daha iyi bir şekilde duyabiliyor, filmlerdeki patlama sahnelerindeki o hissiyatı daha iyi alabiliyorsunuz. Bununla birlikte tizler daha net hâle geliyor ve şarkılardaki vokaller de çok daha doğal bir şekilde duyuluyor.

Kulaklık, arama sırasında sesinizin daha çok öne çıkmasını sağlamak için çevresel gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bu, kalabalıktan gelen seslerin kendi sesinizi geri plana atmasını engelleyerek karşı tarafın sizi net bir şekilde duymasına olanak tanıyor. Böylece daha sorunsuz bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.

Cihazın aktif gürültü engelleme özelliği de mevcut. Bu, ortam gürültüsünü -52 dB'ye kadar bastırarak dinlediğiniz şarkılara, seyrettiğiniz videolara ve oynadığınız oyunlara odaklanmanızı sağlıyor. Kulaklık ayrıca aynı anda birden fazla cihazla eşleşebiliyor. Düşük gecikmeli oyun modu sayesinde ise oyunlarda avantaj sizde oluyor.

Etkileyici özelliklere sahip olan bu kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde 155 saate kadar, devre dışı bırakıldığında ise yaklaşık 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. Cihazın şarj süresinin ise yaklaşık 2,2 saat olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak kulaklık süngerlerinin hafif ve yumuşak olduğu ifade ediliyor.

Black Shark Fengming S1 Fiyatı

Black Shark Fengming S1 için 379 yuan (2 bin 250 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklık, siyahın iki farklı tonuna ek olarak bir gümüş rengi ile geliyor. Peki, siz bu kulaklık ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından kulaklığa dair bütün görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.